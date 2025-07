Jak dowiedział się Super Express od wysokiej rangi pracownika ZUS, wszystkie przygotowania techniczne do wypłaty 14. emerytury zostały już zakończone. System informatyczny Zakładu jest w pełni skonfigurowany, a zespoły odpowiedzialne za realizację płatności czekają jedynie na oficjalną decyzję rządu w postaci rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z projektem rozporządzenia, który już trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu, planowanym terminem wypłaty 14. emerytury w 2025 roku jest wrzesień.

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. W wykonaniu ustawowej dyspozycji, termin wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia dla osób uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych w 2025 r. proponowany jest, podobnie jak w roku ubiegłym, we wrześniu.

Wypłata czternastej emerytury następuje automatycznie, bez konieczności składania wniosku – świadczenie zostanie przekazane razem z wrześniową wypłatą emerytury lub renty. Nastąpi to w standardowych, ustalonych terminach wypłat, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku?

Od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura brutto wynosi 1878,91 zł. To efekt waloryzacji świadczeń o 5,5 proc. Właśnie ta kwota stanowi podstawę czternastej emerytury. Pełna wysokość "czternastki" w 2025 roku wynosi więc 1878,91 zł brutto, co po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej daje około 1709,81 zł netto.

Osoby pobierające emeryturę do 2 900 zł brutto otrzymają pełną kwotę 1 878,91 zł brutto. Jednak nie wszyscy uprawnieni otrzymają pełną kwotę. Wypłata czternastej emerytury opiera się o trzy proste zasady: emeryci i renciści z dochodami do 2900 zł brutto otrzymują pełną kwotę - 1878,91 zł brutto; emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie wyższe niż 2900 zł brutto, otrzymują "czternastkę" pomniejszoną na zasadzie "złotówka za złotówkę", a więc zredukowaną o kwotę przekroczenia.

Przykładowe wyliczenia 14. emerytury

Dla emerytów z różnymi wysokościami świadczeń:

Emerytura 2800 zł brutto – 14. emerytura: 1878,91 zł brutto

– 14. emerytura: Emerytura 3000 zł brutto – 14. emerytura: 1778,91 zł brutto (pomniejszona o 100 zł)

– 14. emerytura: (pomniejszona o 100 zł) Emerytura 3500 zł brutto – 14. emerytura: 1378,91 zł brutto (pomniejszona o 500 zł)

– 14. emerytura: (pomniejszona o 500 zł) Emerytura 4000 zł brutto – 14. emerytura: 878,91 zł brutto (pomniejszona o 1000 zł)

Jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" wysokość czternastej emerytury jest mniejsza niż 50 zł brutto, to ZUS nie dokonuje wypłaty. Oznacza to, że osoby pobierające emerytury powyżej 4828,91 zł brutto nie otrzymają 14. emerytury.

Kto ma prawo do 14. emerytury?

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe świadczenia, które przysługują seniorom pobierającym świadczenia emerytalne lub rentowe. 14. emerytura przysługuje nie tylko emerytom, ale również:

Rencistom z tytułu niezdolności do pracy

Osobom pobierającym renty rodzinne

Rencistom socjalnym

Osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne

Nauczycielom pobierającym świadczenie kompensacyjne

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce żyje około 9 mln emerytów i rencistów, co stanowi niemal 25 proc. populacji kraju. W tej grupie znajduje się ponad 1,1 mln osób pobierających renty rodzinne, w tym młodzi beneficjenci do 25. roku życia.

Podstawa prawna i procedury

Czternasta emerytura funkcjonuje na mocy ustawy z 26 maja 2023 roku, która określa zasady jej przyznawania, kryteria dochodowe oraz procedury wypłaty. Ustawa ta wprowadziła również do polskiego systemu emerytalnego "czternastkę" jako stały element mechanizmu wsparcia.

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe. Ustawa nakłada obowiązek wydania takiego rozporządzenia nie później niż do dnia 31 października danego roku.

Korzyści dla beneficjentów 14. emerytury

Czternastka jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych. Z wypłaty odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Możliwość podwyższenia kwoty przez rząd

W ustawie z 26 maja 2023 r. przewidziano też możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury niż najniższa emerytura. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, kwotę wyższą niż kwota najniższej emerytury, stosowaną do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia, mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych.

W poprzednich latach rząd różnie podchodził do tej możliwości. W 2024 roku Rada Ministrów nie skorzystała z tej możliwości. A w 2023 roku tak. W 2024 r. czternasta emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto. W 2023 r. czternasta emerytura wynosiła 2650 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto.

