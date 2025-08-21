Zysk netto Grupy Orlen wyniósł 5,9 mld zł, a zysk operacyjny EBITDA LIFO prawie podwoił się do 9,2 mld zł w drugim kwartale.

Orlen uniezależnił się od rosyjskiej ropy, inwestując w rafinerie i pozyskując surowiec z różnych regionów świata.

Koncern inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne, m.in. w morskie farmy wiatrowe i infrastrukturę gazową, zapewniając klientom niższe rachunki za gaz.

Dobre wyniki segmentów (Upstream&Supply, Downstream, Energy, Consumers&Products) potwierdzają odporność modelu biznesowego Orlenu i skutkują najwyższą w historii dywidendą.

Koncern w swoim skonsolidowanym raporcie okresowym podał, że po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w wysokości 3 mld 772 mln zł, wynik netto Grupy Orlen wyniósł wspomniane 5 mld 932 mln zł.

W komunikacie prasowym Orlen podkreślił, że w drugim kwartale br. niemal podwoił rok do roku zysk operacyjny EBITDA LIFO, który wyniósł 9,2 mld zł. Przychody osiągnęły poziom 60,7 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 10,5 mld zł. Koncern zainwestował w pierwszym półroczu blisko 14 mld zł w strategiczne projekty rozwojowe, wspierające transformację energetyczną.

Koniec z rosyjską ropą i inwestycje w OZE

Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, podkreślił, że koncern uwolnił cały region od ropy naftowej z Rosji. "Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata" - powiedział Fąfara.

Jak dodał prezes, Orlen zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, kontynuując inwestycje w energetyce. "Zwiększamy bezpieczeństwo, kontynuując wielkie inwestycje w energetyce" - zaznaczył. Efektem tych działań są kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim, skąd w przyszłym roku popłynie czysta energia elektryczna.

Prezes Fąfara zwrócił również uwagę na korzyści dla klientów. "Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię" - powiedział.

Dodał, że "od lipca 7 mln Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 proc. rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności w skali roku". "Prowadzimy biznes odpowiedzialnie, utrzymując zaufanie rynku" – oświadczył prezes Orlenu.

Wyniki poszczególnych segmentów

Orlen przedstawił również wyniki poszczególnych segmentów działalności. Segment Upstream&Supply uzyskał zysk EBITDA na poziomie 3,5 mld zł, wyższy o 4,5 mld zł rok do roku. Średnia produkcja węglowodorów wyniosła 182 tys. kboe/d, z czego ponad 70 proc. stanowił gaz, wydobywany głównie z norweskich i polskich złóż, natomiast blisko 30 proc. stanowiła ropa naftowa i LNG.

Segment Downstream osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, dzięki wysokiemu przerobowi ropy i dobremu otoczeniu makroekonomicznemu w rafinerii. W drugim kwartale br. rafinerie Grupy Orlen przerobiły 9,8 mln ton ropy – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Segment Energy wypracował zysk EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, wyższy o 368 mln zł rok do roku. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,2 GWe, z czego w odnawialnych źródłach energii wzrosła o 0,6 GW rok do roku. W tym czasie wyprodukowano 3,8 TWh energii elektrycznej, więcej o 27 proc. rok do roku.

EBITDA segmentu Consumers&Products wyniosła w drugim kwartale br. 2 mld zł i była wyższa o 363 mln zł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrosła sprzedaż gazu i energii elektrycznej, w tym o ponad 70 proc. na rynku elektromobilności.

Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlenu ds. finansowych, podkreśliła, że dobre wyniki poszczególnych segmentów potwierdzają odporność modelu biznesowego na zmienność rynków. Dodała, że 1 września Orlen wypłaci akcjonariuszom dywidendę, najwyższą w historii. Dywidenda za 2024 r. wyniesie 6 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 7 mld zł. Dniem dywidendy był 14 sierpnia br.

Inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

Orlen podkreślił, że koncern inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu. W czerwcu zakończył ostatni kontrakt na dostawy surowca ze wschodu. Obecnie w rafineriach Orlen przetwarzany jest surowiec z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki oraz obu Ameryk.

Spółka ukończyła rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, dzięki czemu osiągnął on przepustowość 400 tys. ton LPG rocznie. Orlen zainwestuje niemal 2 mld zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy na budowę kolejnych dwóch instalacji wodorowych.

Innowacyjne technologie i przyszłość Orlenu

Orlen przypomniał, że wykorzystanie przez koncern wodoru, a także gazu ziemnego lub ich mieszanek w dowolnych proporcjach w pełni zautomatyzowanym procesie zapewnia innowacyjna technologia Multifuel, której komercjalizację Grupa Orlen rozpoczęła jako pierwsza na świecie.

Te imponujące wyniki i strategiczne decyzje świadczą o tym, że Orlen staje się liderem transformacji energetycznej w regionie. Konsekwentne inwestycje w odnawialne źródła energii, uniezależnienie od rosyjskich surowców oraz innowacyjne technologie to klucz do sukcesu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Najniższe ceny paliw od 3 lat. Gigantyczny wzrost zysku rok do roku. Inwestycje w energię jutra w toku. Działamy dalej! #ORLEN2Q25 pic.twitter.com/xXPfMHo7Xj— ORLEN (@GrupaORLEN) August 21, 2025