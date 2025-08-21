W pierwszym półroczu bieżącego roku BLIK zanotował 1,4 mld transakcji o łącznej wartości ponad 207,3 mld zł.

Udział przelewów na telefon wzrósł do 25,5% ogółu transakcji BLIK.

Kanał e-commerce w BLIK-u rośnie niemal trzy razy szybciej niż cały polski rynek e-commerce.

Na koniec czerwca w systemie BLIK zarejestrowanych było 32,6 mln aplikacji mobilnych, z czego 19,4 mln użytkowników było aktywnych.

BLIK popularny wśród Polaków. Transakcje na ponad 200 mld zł w pół roku

Jak poinformowała Katarzyna Matuszczyk z Polskiego Standardu Płatności (PSP), w tym okresie zrealizowano aż 1,4 mld transakcji, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Łączna wartość tych transakcji przekroczyła 207,3 mld zł, co oznacza wzrost o 31% rok do roku.

Katarzyna Matuszczyk z zarządu Polskiego Standardu Płatności (PSP), który obsługuje system BLIK, podkreśliła, że średnio użytkownicy wykonywali 7,7 mln transakcji dziennie. Wartość pojedynczej płatności wyniosła średnio 149 zł.

- Nasi użytkownicy realizowali w pierwszym półroczu 2024 r. ponad 5 tys. transakcji na minutę – zauważyła Matuszczyk.

E-commerce vs. Przelewy na Telefon – Zmiany w Preferencjach

Choć udział transakcji w kanale zakupów internetowych (e-commerce) stanowił znaczną część ogólnej liczby transakcji BLIK (47,5%), to wynik ten był nieco niższy niż w poprzednim roku. Zauważalny wzrost odnotowano natomiast w przypadku przelewów na telefon, których udział wzrósł do 25,5% ogółu. Na trzecim miejscu znalazły się płatności w sklepach stacjonarnych (24%), a kolejne pozycje zajęły płatności zbliżeniowe w sklepach stacjonarnych (11,4%) oraz transakcje w bankomatach (2,7%).

Wartość transakcji w e-commerce osiągnęła imponującą kwotę 102,4 mld zł, co stanowi wzrost o 29% w ujęciu rocznym. Łącznie zrealizowano blisko 662 miliony płatności, czyli o 22% więcej niż w poprzednim roku. Dziennie odnotowywano średnio 3,7 mln transakcji, a wartość jednej transakcji w tym segmencie wynosiła średnio 155 zł.

- Kanał e-commerce w BLIK-u rośnie niemal trzy razy szybciej niż polski rynek e-commerce – podkreśliła Matuszczyk.

Najpopularniejszymi kategoriami, biorąc pod uwagę wartość transakcji, były moda, usługi finansowe oraz płatności za rachunki. Z kolei pod względem liczby transakcji dominowały zakłady bukmacherskie, usługi transportowe oraz ponownie moda. Kategoria dom i ogród charakteryzowała się najwyższą wartością koszyka zakupowego (356 zł), natomiast usługi transportowe – najniższą (36 zł).

W pierwszym półroczu bieżącego roku wykonano także 355 mln przelewów na telefon, co stanowi wzrost o jedną czwartą w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023. Dziennie BLIK obsługuje 2 mln transakcji w tym segmencie, a ich średnia wartość wynosi 164 zł.

Polacy płacą BLIK-iem także w sklepach stacjonarnych

W przypadku płatności w sklepach stacjonarnych odnotowano 338 mln transakcji, co stanowi wzrost o prawie jedną trzecią w ujęciu rocznym.

- Już niemal połowę transakcji w tym kanale stanowią transakcje w formule zbliżeniowej – dodała Matuszczyk.

Najczęściej z płatności BLIK w sklepach korzystali mieszkańcy województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Średnio dziennie obsługiwano 1,8 mln transakcji, a wartość jednej opiewała na 58 zł. Samych płatności zbliżeniowych wykonano 159 mln, na kwotę 7,3 mld zł. Pojedyncza transakcja średnio sięgnęła 46 zł.

Płatności w bankomatach z wykorzystaniem BLIK-a wyniosły 38 mln, co stanowi wzrost o 11% rok do roku. Przekłada się to na 200 tys. transakcji dziennie, a ich średnia wartość wyniosła 720 zł na płatność. Przedstawicielka PSP zwróciła uwagę na wzrost zarówno wypłat, jak i wpłat, lecz w segmencie tym dominują wypłaty (prawie 33 mln) wobec wpłat (5 mln).

32,6 mln użytkowników zarejestrowanych w systemie BLIK

Matuszczyk poinformowała, że na koniec czerwca bieżącego roku w systemie BLIK zarejestrowanych było 32,6 mln aplikacji mobilnych, z czego 19,4 mln użytkowników było aktywnych. Liczba aktywnych osób wzrosła w rok o 15%. Aktywny użytkownik to osoba, która realizuje przynajmniej jedną transakcję w miesiącu.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych, za którego rozwój odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W ubiegłym roku wykonano 2,4 mld transakcji za pomocą systemu na ponad 347,3 mld zł.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.