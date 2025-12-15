Młodzież najczęściej pije herbatę (80% badanych), chociaż woda mineralna (34%) jest wskazywana jako ulubiony napój.

Ulubione to nie znaczy najczęstsze. Co pije młodzież w Polsce?

Wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2025 roku na grupie 600 nastolatków w wieku 13-17 lat mogą zaskoczyć wielu rodziców i producentów. Okazuje się, że istnieje wyraźna różnica między tym, co młodzi lubią najbardziej, a tym, po co sięgają na co dzień. Chociaż słodzone napoje gazowane typu cola wskazało jako ulubione 24 proc. badanych, to woda mineralna (niegazowana i gazowana łącznie) jest faworytem dla 34 proc. z nich. Jednak na szczycie listy najczęściej spożywanych napojów znajduje się herbata, po którą sięga aż 80 proc. respondentów. Zaskakujące wyniki badania pokazują, że choć woda jest ulubionym napojem, to najczęściej spożywanym przez młodzież napojem jest herbata. Tuż za nią plasują się soki owocowe (76 proc.) oraz, na równi, wody mineralne i słodzone napoje gazowane (po 75 proc.).

Czym kieruje się młodzież przy wyborze napojów? Smak przed zdrowiem

Co decyduje o tym, jaki produkt wyląduje w koszyku nastolatka? Badanie Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna nie pozostawia złudzeń – najważniejszy jest smak, który wskazało aż 60 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się cena (40 proc.), a dalej promocje (27 proc.) i marka (26 proc.). Co ciekawe, brak cukru w składzie jest ważnym kryterium dla 23 proc. młodych konsumentów. Analizując preferencje konsumenckie młodzieży, badanie jasno pokazuje, że kluczowym czynnikiem wyboru jest smak, a nie moda czy reklama. Te ostatnie czynniki okazały się najmniej istotne, zdobywając odpowiednio 10 proc. i 5 proc. wskazań. Jak komentuje prof. Dominika Maison z Uniwersytetu Warszawskiego: „Warto zwrócić uwagę na motywy wyboru napojów przez młodzież. Najczęściej decydującym czynnikiem jest smak, podczas gdy kwestie zdrowotne, cena czy marka mają znaczenie drugorzędne. To pokazuje, że wybory napojowe młodych są w dużej mierze impulsywne i kierowane hedonistycznie”.

Energetyki i piwo bezalkoholowe. Co z kontrowersyjnymi napojami?

Badanie rzuca również światło na spożycie napojów budzących najwięcej dyskusji. Okazuje się, że po napoje energetyczne sięga co trzeci nastolatek (36 proc.). Z kolei piwo bezalkoholowe jest najrzadziej wybieranym produktem – pije je zaledwie 15 proc. badanych, a żaden nie wskazał go jako swojego ulubionego. Jeśli chodzi o popularne napoje dla młodzieży, piwo bezalkoholowe znajduje się na szarym końcu, nie będąc dla nastolatków produktem atrakcyjnym. „Badanie wskazuje, że młodzi nie traktują piwa bezalkoholowego jako napoju, po który sięga się z przyjemnością, ani jako produktu, z którym chcieliby się identyfikować. Nie jest to dla nich napój atrakcyjny ani aspiracyjny” – dodaje prof. Maison.

Kto decyduje o tym, co pije nastolatek – on sam czy rodzice?

Choć rodzice często dokonują zakupów, ich kontrola nad napojowymi wyborami dzieci jest ograniczona. Aż 76 proc. badanych przyznało, że samodzielnie decyduje o rodzaju i ilości pitych napojów. Co niepokojące, dotyczy to również energetyków – niemal połowa (47 proc.) młodych kupuje je samodzielnie. Kontrola rodzicielska jest nieco większa w grupie 13-14 latków (26 proc.) niż wśród starszej młodzieży (19 proc.). Mimo to dane pokazują dużą autonomię nastolatków, co stanowi wyzwanie zarówno dla rodziców dbających o ich zdrowie, jak i dla marek próbujących zrozumieć tę grupę docelową.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 31.10 – 04.11.2025 roku, metodą CAWI, na panelu badawczym Ariadna, na próbie kwotowej dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat, N=600.

