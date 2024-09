Fuzja gigantów płatności: Co to oznacza dla Ciebie?

BLIK i Revolut – potężny sojusz na rynku płatności

Na polskiej scenie płatności bezgotówkowych szykuje się prawdziwa rewolucja. Jak wynika z ustaleń dziennika „Rzeczpospolita”, Polski Standard Płatności (PSP), twórca popularnego systemu BLIK, nawiązał współpracę z międzynarodowym fintechowym gigantem – Revolut. Choć obie firmy oficjalnie milczą na ten temat, źródła dziennika potwierdzają, że integracja systemów jest w toku, a już pod koniec roku klienci Revoluta mogą liczyć na dostęp do wygodnych płatności BLIK-iem.

Co oznacza ta współpraca BLIK-a i Revoluta?

Dla użytkowników Revoluta oznacza to przede wszystkim możliwość korzystania z jednego z najpopularniejszych w Polsce systemów płatności. Dzięki integracji z BLIK-iem, będą mogli szybko i bezpiecznie dokonywać płatności w polskich sklepach stacjonarnych i internetowych, a także wypłacać gotówkę z bankomatów.

Z kolei dla BLIK-a to szansa na dynamiczną ekspansję poza granice Polski. Revolut to międzynarodowa platforma z ponad 45 milionami klientów na całym świecie. Integracja z tym systemem pozwoli BLIK-owi dotrzeć do nowych rynków i zwiększyć swoją rozpoznawalność.

Jak będzie wyglądać wdrożenie BLIK-a w Revolucie?

Wdrożenie BLIK-a w Revolucie będzie przebiegało w kilku etapach. Na początku przeprowadzone zostaną testy wśród pracowników i najbliższego otoczenia firmy. Następnie rozpoczną się beta-testy z udziałem ograniczonej grupy klientów. Cały proces może potrwać kilka miesięcy.

BLIK podbija świat razem z Revolut

Współpraca między BLIK-iem a Revolut to sytuacja win-win. Revolut zyskuje dodatkową funkcjonalność, która zwiększy atrakcyjność jego oferty, zwłaszcza w Polsce, gdzie BLIK cieszy się ogromną popularnością. Z kolei BLIK ma szansę na przyspieszenie swojej ekspansji na rynki zagraniczne.

BLIK – polski sukces na globalnej scenie

BLIK, od momentu swojego powstania, zyskał ogromną popularność wśród Polaków. Swoją pozycję zawdzięcza przede wszystkim prostocie obsługi, bezpieczeństwu i szerokiej dostępności. Dzięki współpracy z Revolut, polski system płatności ma szansę stać się globalnym standardem.

Fuzja gigantów płatności: Co to oznacza dla Ciebie?

Choć na razie dostęp do BLIK-a w Revolucie będzie ograniczony do polskich klientów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości funkcja ta zostanie udostępniona również użytkownikom z innych krajów. To byłby kolejny milowy krok w rozwoju polskiego fintechu.

Współpraca między BLIK-iem a Revolut to wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiego rynku płatności. Integracja tych dwóch systemów otworzy nowe możliwości zarówno dla użytkowników, jak i dla obu firm. Możemy śmiało stwierdzić, że to dopiero początek ekscytującej przygody BLIK-a na arenie międzynarodowej.

