Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 0,9% rok do roku w lipcu 2025. **

W lipcu 2025 przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 7,6%, do 8905,63 zł.

GUS definiuje sektor przedsiębiorstw jako firmy z minimum 10 pracownikami z wielu branż.

Najnowsze dane GUS wskazują na spadek zatrudnienia przy wzroście płac w lipcu 2025

Rynek pracy zwalnia? Mniej etatów, ale wynagrodzenia wciąż rosną

Dane Głównego Urzędu Statystycznego za lipiec 2025 roku malują obraz pełen kontrastów. Z jednej strony obserwujemy solidny wzrost płac, który z pewnością cieszy pracowników, z drugiej jednak strony pojawia się niepokojący sygnał w postaci kurczącego się zatrudnienia. To zjawisko może wskazywać na rosnącą presję kosztową w firmach i początek spowolnienia gospodarczego, gdzie przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać rentowność, ograniczają rekrutacje lub redukują istniejące stanowiska.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lipcu 6431,8 tys. etatów. Jest to wynik o 0,9 proc. niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek, choć pozornie niewielki, jest zauważalny także w ujęciu miesięcznym – w stosunku do czerwca 2025 roku zatrudnienie obniżyło się o 0,1 proc. Choć Polacy zarabiają coraz więcej, to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na niepokojący trend – polski rynek pracy odnotowuje spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

Przeciętne wynagrodzenie w lipcu 2025. Ile dokładnie zarabiamy?

Pozytywnym aspektem lipcowego raportu GUS jest bez wątpienia dynamika wzrostu płac. Polacy objęci badaniem zarabiają coraz więcej, co pozwala przynajmniej częściowo niwelować skutki inflacji i rosnących kosztów życia. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, „przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2025 r. wzrosło z kolei nominalnie o 7,6 proc. rok do roku i sięgnęło 8905,63 zł”.

To ważna informacja dla milionów pracowników, którzy z uwagą śledzą doniesienia o stanie gospodarki. Zgodnie z najnowszymi danymi, przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu 2025 roku wyniosło 8905,63 zł, co stanowi wzrost o 7,6% w ujęciu rocznym. Warto również odnotować, że w porównaniu z czerwcem 2025 roku pensje nieznacznie wzrosły, bo o 0,3 proc., co może świadczyć o pewnej stabilizacji płac w ujęciu krótkoterminowym.

Kogo dotyczą dane GUS? Wyjaśniamy, czym jest sektor przedsiębiorstw

Analizując dane o płacach i zatrudnieniu, kluczowe jest zrozumienie, kogo dokładnie dotyczą te statystyki, aby uniknąć błędnych interpretacji. Główny Urząd Statystyczny precyzuje, że „sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej i obejmuje podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób”. Oznacza to, że raport nie uwzględnia sytuacji w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób), które stanowią ogromną część polskiej gospodarki, ani całej sfery budżetowej, czyli m.in. administracji publicznej, edukacji czy służby zdrowia finansowanej z budżetu państwa.

W praktyce dane GUS dotyczą więc pracowników firm średnich i dużych, prowadzących działalność gospodarczą w takich obszarach jak: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, obsługa rynku nieruchomości czy działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. To właśnie w tych segmentach gospodarki obserwujemy jednoczesny wzrost płac i spadek liczby etatów, co może być kluczowym sygnałem dla analityków i decydentów na nadchodzące miesiące.

Piotr Arak: Widzimy niepokojące sygnały. Bezrobocie może wzrosnąć