Identyfikator komornika sądowego dostępny w cyfrowej wersji dla użytkowników mObywatela z mDowodem

Dokument pozwala potwierdzać uprawnienia zawodowe komorników, asesorów i aplikantów komorniczych

Weryfikacja autentyczności możliwa poprzez skanowanie kodu QR metodą kryptograficzną

Aplikacja mObywatel liczy już ponad 10 milionów użytkowników w Polsce

Cyfrowy identyfikator komornika sądowego w mObywatelu - nowe możliwości

Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza do aplikacji mObywatel kolejny dokument w wersji cyfrowej. Identyfikator komornika sądowego to oficjalny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią komorniczą.

Wprowadzamy kolejny dokument do mObywatela – cyfrową wersję Identyfikatora komornika sądowego. Krok po kroku rozszerzamy ofertę cyfrowego portfela w aplikacji, której zaufało już ponad 10 mln użytkowniczek i użytkowników

– podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kto może korzystać z cyfrowego identyfikatora komornika sądowego

Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla wszystkich osób pełniących funkcję komornika sądowego, w tym asesorów i aplikantów komorniczych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie mDowodu oraz aktualnej, fizycznej wersji dokumentu wydawanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Szczególnie praktyczne rozwiązanie przewidziano dla komorników pracujących w kilku kancelariach. Osoby posiadające więcej niż jeden identyfikator (np. jako zastępcy) mają dostęp w aplikacji mObywatel do każdego dokumentu osobno, z indywidualnym numerem i nazwą umożliwiającą jednoznaczną identyfikację.

Weryfikacja autentyczności identyfikatora komornika sądowego

Nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel wprowadza nowoczesny system weryfikacji dokumentów. Każdy użytkownik - czy to strona postępowania egzekucyjnego, uczestnik czy pełnomocnik - może sprawdzić autentyczność i ważność identyfikatora komornika sądowego.

Weryfikacja odbywa się metodą kryptograficzną poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. To szybki i bezpieczny sposób potwierdzenia uprawnień zawodowych komornika w czasie rzeczywistym.

Jak dodać identyfikator komornika sądowego do mObywatela

Proces dodawania cyfrowego identyfikatora komornika sądowego do aplikacji mObywatel jest prosty i intuicyjny:

Uruchomienie aplikacji - na głównym ekranie mObywatela należy nacisnąć przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu Wybór dokumentu - z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać "Identyfikator komornika sądowego" Finalizacja procesu - dokument automatycznie zostanie dodany do cyfrowego portfela i będzie widoczny wraz z innymi dokumentami

Zarządzanie cyfrowymi dokumentami w aplikacji mObywatel

Cyfrowa wersja identyfikatora komornika sądowego wprowadza znaczne udogodnienia dla przedstawicieli tej grupy zawodowej. Komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci mogą łatwo przełączać się między dokumentami, zarządzać nimi, weryfikować dane, a w razie potrzeby usuwać wybrane identyfikatory z aplikacji.

Nowa wersja aplikacji mObywatel 4.64 oferuje szereg funkcjonalności pozwalających użytkownikom zaoszczędzić czas i załatwiać sprawy w sposób szybki oraz wygodny. Aplikacja stale rozwija się, wprowadzając kolejne cyfrowe dokumenty i usługi dla obywateli.

Digitalizacja identyfikatora komornika sądowego to kolejny element szerszej strategii cyfryzacji polskiej administracji publicznej, wspieranej przez fundusze Unii Europejskiej.

