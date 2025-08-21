- Identyfikator komornika sądowego dostępny w cyfrowej wersji dla użytkowników mObywatela z mDowodem
- Dokument pozwala potwierdzać uprawnienia zawodowe komorników, asesorów i aplikantów komorniczych
- Weryfikacja autentyczności możliwa poprzez skanowanie kodu QR metodą kryptograficzną
- Aplikacja mObywatel liczy już ponad 10 milionów użytkowników w Polsce
Cyfrowy identyfikator komornika sądowego w mObywatelu - nowe możliwości
Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza do aplikacji mObywatel kolejny dokument w wersji cyfrowej. Identyfikator komornika sądowego to oficjalny dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania czynności służbowych, szczególnie poza kancelarią komorniczą.
Wprowadzamy kolejny dokument do mObywatela – cyfrową wersję Identyfikatora komornika sądowego. Krok po kroku rozszerzamy ofertę cyfrowego portfela w aplikacji, której zaufało już ponad 10 mln użytkowniczek i użytkowników
– podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
Kto może korzystać z cyfrowego identyfikatora komornika sądowego
Cyfrowa wersja identyfikatora dostępna jest dla wszystkich osób pełniących funkcję komornika sądowego, w tym asesorów i aplikantów komorniczych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie mDowodu oraz aktualnej, fizycznej wersji dokumentu wydawanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Szczególnie praktyczne rozwiązanie przewidziano dla komorników pracujących w kilku kancelariach. Osoby posiadające więcej niż jeden identyfikator (np. jako zastępcy) mają dostęp w aplikacji mObywatel do każdego dokumentu osobno, z indywidualnym numerem i nazwą umożliwiającą jednoznaczną identyfikację.
Weryfikacja autentyczności identyfikatora komornika sądowego
Nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel wprowadza nowoczesny system weryfikacji dokumentów. Każdy użytkownik - czy to strona postępowania egzekucyjnego, uczestnik czy pełnomocnik - może sprawdzić autentyczność i ważność identyfikatora komornika sądowego.
Weryfikacja odbywa się metodą kryptograficzną poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji. To szybki i bezpieczny sposób potwierdzenia uprawnień zawodowych komornika w czasie rzeczywistym.
Jak dodać identyfikator komornika sądowego do mObywatela
Proces dodawania cyfrowego identyfikatora komornika sądowego do aplikacji mObywatel jest prosty i intuicyjny:
- Uruchomienie aplikacji - na głównym ekranie mObywatela należy nacisnąć przycisk "Dodaj" w prawym górnym rogu
- Wybór dokumentu - z listy dostępnych dokumentów i uprawnień należy wybrać "Identyfikator komornika sądowego"
- Finalizacja procesu - dokument automatycznie zostanie dodany do cyfrowego portfela i będzie widoczny wraz z innymi dokumentami
Zarządzanie cyfrowymi dokumentami w aplikacji mObywatel
Cyfrowa wersja identyfikatora komornika sądowego wprowadza znaczne udogodnienia dla przedstawicieli tej grupy zawodowej. Komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci mogą łatwo przełączać się między dokumentami, zarządzać nimi, weryfikować dane, a w razie potrzeby usuwać wybrane identyfikatory z aplikacji.
Nowa wersja aplikacji mObywatel 4.64 oferuje szereg funkcjonalności pozwalających użytkownikom zaoszczędzić czas i załatwiać sprawy w sposób szybki oraz wygodny. Aplikacja stale rozwija się, wprowadzając kolejne cyfrowe dokumenty i usługi dla obywateli.
Digitalizacja identyfikatora komornika sądowego to kolejny element szerszej strategii cyfryzacji polskiej administracji publicznej, wspieranej przez fundusze Unii Europejskiej.