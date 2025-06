Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wprowadzenie nowych, kluczowych usług w aplikacji mObywatel. Od teraz użytkownicy mogą zawiesić dowód osobisty lub złożyć wniosek o jego unieważnienie bezpośrednio z poziomu aplikacji. Dodatkowo, wprowadzono możliwość sprawdzenia ważności dokumentu – zarówno swojego, jak i innej osoby.

Cyfrowa rewolucja w obsłudze dowodów osobistych

Wprowadzone zmiany to prawdziwa rewolucja w sposobie zarządzania dokumentami tożsamości. Do tej pory utrata lub podejrzenie utraty dowodu osobistego wiązało się z koniecznością wizyty w urzędzie, co często generowało stres i pochłaniało cenny czas. Teraz, dzięki mObywatel, cały proces można przeprowadzić zdalnie, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

„Osoba, która straciła dowód lub nie może go znaleźć, dzięki aplikacji od razu go zawiesi. Jeśli ktoś przystępuje do podpisania umowy lub załatwia inne formalności, sprawdzi z kolei, czy dowód osobisty każdej ze stron jest ważny i nie został zawieszony. Wszystko to za pomocą aplikacji mObywatel i telefonu, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu” – wyjaśnił cytowany w komunikacie wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.

Proces zawieszenia lub unieważnienia dowodu osobistego jest niezwykle prosty i intuicyjny. Aby zgłosić zawieszenie lub unieważnienie dowodu osobistego, należy wybrać opcję „załatw sprawę” na liście usług w aplikacji mObywatel, a następnie w zakładce „dowód osobisty” wypełnić zgłoszenie i wysłać je w aplikacji.

Zawieszenie vs. unieważnienie – co wybrać?

Warto dobrze przemyśleć, którą opcję wybrać. Zawieszenie dokumentu zabezpiecza go przed użyciem przez niepowołane osoby i jest idealne, jeśli dokument się zagubił, ale właściciel liczy na jego odnalezienie. W takim przypadku, jeśli dowód się znajdzie, w ciągu 14 dni zawieszenie można cofnąć i dalej korzystać z dokumentu. W przeciwnym razie zostanie on automatycznie unieważniony.

Z kolei unieważnienie dowodu jest natychmiastowe i nieodwracalne. Opcję tę należy wybrać, jeśli jesteśmy pewni, że utraciliśmy swój dowód osobisty lub nasz dokument został zniszczony. Wypełnione w aplikacji zgłoszenie trafia do automatycznie przypisanego w systemie urzędu gminy.

Weryfikacja dowodu osobistego

Od teraz w aplikacji mObywatel można również zweryfikować dowód osobisty – zarówno swój, jak i innej osoby. „Jest to szczególnie przydatne w momencie zawierania umów lub podejmowania formalnych zobowiązań, aby upewnić się, że okazywany przez każdą ze stron dokument jest ważny i nie został zawieszony” – dodał resort. Usługa ta jest także pomocna, jeśli po złożeniu któregoś z wniosków użytkownik chce się upewnić, że dokument został skutecznie zawieszony lub unieważniony.

Resort cyfryzacji przypomniał, że zawieszanie, cofanie zawieszenia i unieważnianie dowodu osobistego wymagają posiadania skrzynki ePUAP.