Konto Mieszkaniowe staje się bardziej dostępne dzięki nowelizacji ustawy mieszkaniowej.

Zmiany obejmują obniżenie progu wpłat, zniesienie limitu wieku i możliwość wykorzystania premii na remont.

Mimo atrakcyjnych warunków, Konto Mieszkaniowe jest mało popularne wśród Polaków.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.

Konto mieszkaniowe miało pomóc w oszczędzaniu na własne cztery kąty. Ale mało kto o nim wie

Wprowadzone w 2023 roku Konto Mieszkaniowe, w pakiecie z tzw. kredytem 2 procent, miało być odpowiedzią na bolączki osób planujących zakup mieszkania, ale niemających wystarczających oszczędności na wkład własny. Mechanizm wydawał się prosty i zachęcający: systematyczne oszczędzanie, a w zamian – państwowa premia doliczana do oprocentowania oferowanego przez banki. Jednak produkt oszczędnościowy nie zyskał szerokiego grona zwolenników.

Aby skorzystać z Konta Mieszkaniowego, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszy to prowadzenie konta przez co najmniej 3 lata, co jest warunkiem uzyskania premii i zwolnienia z podatku od odsetek przy zakupie nieruchomości. Kluczowa jest również regularność wpłat – dotychczas minimalna kwota wynosiła od 500 do 2000 zł miesięcznie.

Istotnym elementem jest premia mieszkaniowa, naliczana za każdy rok oszczędzania i wypłacana z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Jej wysokość uzależniona jest od wskaźnika inflacji lub wzrostu średniego kosztu metra kwadratowego mieszkania w poprzednim roku – brane jest pod uwagę to, co wyższe. W ostatnich latach premie były wyjątkowo atrakcyjne, co dodatkowo zachęcało do oszczędzania.

Nowelizacja ustawy mieszkaniowej

Nowa ustawa mieszkaniowa, której celem jest zwiększenie finansowania mieszkalnictwa społecznego i komunalnego, wprowadza również istotne zmiany w funkcjonowaniu Kont Mieszkaniowych. Jak informuje Ministerstwo Finansów i Rozwoju, nowelizacja, która została już podpisana przez prezydenta i opublikowana, przewiduje następujące udogodnienia:

Możliwość ponownego otwarcia konta: Po 24 miesiącach od zamknięcia konta i braku wypłaty premii, będzie można je otworzyć ponownie. Obecnie jest to możliwe tylko raz w życiu, z wyjątkiem sytuacji, gdy pierwsze konto zakończyło się przed 18. rokiem życia.

Po 24 miesiącach od zamknięcia konta i braku wypłaty premii, będzie można je otworzyć ponownie. Obecnie jest to możliwe tylko raz w życiu, z wyjątkiem sytuacji, gdy pierwsze konto zakończyło się przed 18. rokiem życia. Obniżenie minimalnej wpłaty: Minimalna miesięczna wpłata zostanie zmniejszona z 500 zł do 300 zł. Ma to na celu uelastycznienie zasad oszczędzania i dostosowanie ich do możliwości finansowych różnych gospodarstw domowych.

Minimalna miesięczna wpłata zostanie zmniejszona z 500 zł do 300 zł. Ma to na celu uelastycznienie zasad oszczędzania i dostosowanie ich do możliwości finansowych różnych gospodarstw domowych. Zniesienie limitu wieku: Zlikwidowany zostanie limit wieku dla osób rozpoczynających oszczędzanie. Oznacza to, że z Konta Mieszkaniowego będą mogły skorzystać również osoby po 45. roku życia.

Zlikwidowany zostanie limit wieku dla osób rozpoczynających oszczędzanie. Oznacza to, że z będą mogły skorzystać również osoby po 45. roku życia. Premia na remont: Premię mieszkaniową będzie można wykorzystać także na remont lub przebudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego odziedziczonego w spadku. To rozszerzenie katalogu wydatków, na które można przeznaczyć środki z premii.

Premię mieszkaniową będzie można wykorzystać także na remont lub przebudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego odziedziczonego w spadku. To rozszerzenie katalogu wydatków, na które można przeznaczyć środki z premii. Wyższa minimalna premia: Minimalny wskaźnik rocznej premii mieszkaniowej zostanie podniesiony z 0,01 do 0,04. Ma to zapewnić realne wsparcie oszczędzającym, nawet w latach niskiej inflacji.

Wszystkie te zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i będą miały zastosowanie również do Kont Mieszkaniowych, które zostały otwarte wcześniej.

Konto Mieszkaniowe nie cieszy się wysokim zainteresowaniem

Pomimo obiecujących warunków, Konto Mieszkaniowe nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak zauważa Krzysztof Bontal, ekspert kredytowy Proferto cytowany przez Interię Biznes, wielu klientów w ogóle nie wie o jego istnieniu. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku założono zaledwie 8 tysięcy kont, z czego aktywnych było niecałe 7 tysięcy. Dodatkowo, Konto Mieszkaniowe oferują obecnie tylko banki kontrolowane przez Skarb Państwa: PKO BP, Pekao i Alior.

Jak ustaliła Interia Biznes, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewnia, że monitoruje i analizuje funkcjonowanie Kont Mieszkaniowych i dostrzega potrzebę korekty przepisów, aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną. Zakłada się, że wprowadzone zmiany przyczynią się do zwiększenia zainteresowania systematycznym oszczędzaniem na cele mieszkaniowe przy wsparciu państwa.

Tak żyło się w stolicy w PRL-u. Wielka płyta, małe mieszkania i marzenia o wolności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.