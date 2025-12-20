Wolna Wigilia tylko z nazwy. Pracownicy handlu muszą ją „odrobić”

Beata Lekszycka
PAP
Marta Kowalska
2025-12-20 21:49

Wolna Wigilia w handlu miała być świątecznym prezentem, ale dla tysięcy pracowników oznacza dodatkową pracę. NSZZ „Solidarność” alarmuje, że wolne 24 grudnia jest odpracowywane w niedziele handlowe i nadgodzinach, głównie przez osoby na umowach cywilnoprawnych.

Klient i kasjerka w supermarkecie Lidl, z monitorami kasowymi w tle, symbolizujące problemy pracowników handlu z odpracowywaniem wolnej Wigilii. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Emilija Miljkovic Klient i kasjerka w supermarkecie Lidl, z monitorami kasowymi w tle, symbolizujące problemy pracowników handlu z odpracowywaniem wolnej Wigilii. Więcej na ten temat przeczytasz na Super Biznes.
  • Wigilia jest dniem wolnym, jednak pracownicy handlu mogą być zmuszani do jej odpracowania lub pracy w trzecią niedzielę handlową w grudniu, co jest niezgodne z prawem.
  • Nawet 300 tys. pracowników handlu, często zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, może pracować we wszystkie niedziele grudnia, omijając ochronę Kodeksu pracy.
  • Związki zawodowe alarmują o nadużyciach pracodawców, takich jak proponowanie nadgodzin w trzecią niedzielę handlową czy ekstremalne warunki pracy przed świętami.
  • Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole i kary do 100 tys. zł za łamanie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele i nielegalne zmuszanie do pracy w Wigilię.

Wolna Wigilia i problem w handlu

Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy została w tym roku dniem ustawowo wolnym od pracy. Równocześnie przepisy mówią jasno: pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele w miesiącu. W grudniu sytuacja jest jednak wyjątkowa, bo przed świętami wypadają aż trzy niedziele handloweZdaniem związków zawodowych to otwiera furtkę do nadużyć.

„Solidarność”: pracownicy muszą ją odpracować

Już wcześniej przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda ostrzegał, że pracodawcy będą szukać sposobów na obejście przepisów. Teraz podobne sygnały docierają do związków bezpośrednio od pracowników.

Trzecia niedziela dopiero przed nami, dochodzą do nas takie głosy, że pracodawcy proponują przyjść wtedy do pracy w formie nadgodzin. Jest to niezgodne z prawem. Gdy dostajemy takie sygnały, od razu interweniujemy – powiedział PAP Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

300 tys. osób poza ochroną Kodeksu pracy

Według związkowców nawet 300 tys. pracowników handlu może pracować w grudniu we wszystkie niedziele. Chodzi głównie o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, często przez agencje pracy tymczasowej. – "Polacy dostali Wigilię na świąteczny prezent, ale pracownicy handlu muszą ją odpracować" – podkreślił Alfred Bujara.

Związki zwracają uwagę na ekstremalne warunki w sklepach przed świętami. Część sieci wydłuża godziny pracy nawet do godz. 1 w nocy.

Pracodawcy: wszystko zgodnie z prawem

Zupełnie inaczej sytuację ocenia Piotr Rogowiecki z Pracodawców RP.

Dopóki pracodawcy w zakresie grudniowego handlu działają zgodnie z prawem, nie ma w tym nic złego – powiedział PAP.

Jego zdaniem nadgodziny są dopuszczalne, jeśli pracownik się na nie zgadza, a korzystanie z agencji pracy tymczasowej jest normalną odpowiedzią na potrzeby rynku.

PIP zapowiada kontrole i kary

Państwowa Inspekcja Pracy, kierowana przez Marcina Staneckiego, zapowiada reakcję na skargi pracowników. Za nielegalne zmuszanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 tys. zł, a w przypadku handlu nawet do 100 tys. zł. Za łamanie zakazu handlu w niedziele kary sięgają od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywych naruszeniach grozi ograniczenie wolności.

PTNW Balcerowicz

