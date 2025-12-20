Wigilia jest dniem wolnym, jednak pracownicy handlu mogą być zmuszani do jej odpracowania lub pracy w trzecią niedzielę handlową w grudniu, co jest niezgodne z prawem.

Nawet 300 tys. pracowników handlu, często zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, może pracować we wszystkie niedziele grudnia, omijając ochronę Kodeksu pracy.

Związki zawodowe alarmują o nadużyciach pracodawców, takich jak proponowanie nadgodzin w trzecią niedzielę handlową czy ekstremalne warunki pracy przed świętami.

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole i kary do 100 tys. zł za łamanie przepisów dotyczących zakazu handlu w niedziele i nielegalne zmuszanie do pracy w Wigilię.

Wolna Wigilia i problem w handlu

Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy została w tym roku dniem ustawowo wolnym od pracy. Równocześnie przepisy mówią jasno: pracownik handlu nie może pracować więcej niż dwie niedziele w miesiącu. W grudniu sytuacja jest jednak wyjątkowa, bo przed świętami wypadają aż trzy niedziele handlowe. Zdaniem związków zawodowych to otwiera furtkę do nadużyć.

„Solidarność”: pracownicy muszą ją odpracować

Już wcześniej przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda ostrzegał, że pracodawcy będą szukać sposobów na obejście przepisów. Teraz podobne sygnały docierają do związków bezpośrednio od pracowników.

– Trzecia niedziela dopiero przed nami, dochodzą do nas takie głosy, że pracodawcy proponują przyjść wtedy do pracy w formie nadgodzin. Jest to niezgodne z prawem. Gdy dostajemy takie sygnały, od razu interweniujemy – powiedział PAP Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

300 tys. osób poza ochroną Kodeksu pracy

Według związkowców nawet 300 tys. pracowników handlu może pracować w grudniu we wszystkie niedziele. Chodzi głównie o osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, często przez agencje pracy tymczasowej. – "Polacy dostali Wigilię na świąteczny prezent, ale pracownicy handlu muszą ją odpracować" – podkreślił Alfred Bujara.

Związki zwracają uwagę na ekstremalne warunki w sklepach przed świętami. Część sieci wydłuża godziny pracy nawet do godz. 1 w nocy.

Pracodawcy: wszystko zgodnie z prawem

Zupełnie inaczej sytuację ocenia Piotr Rogowiecki z Pracodawców RP.

– Dopóki pracodawcy w zakresie grudniowego handlu działają zgodnie z prawem, nie ma w tym nic złego – powiedział PAP.

Jego zdaniem nadgodziny są dopuszczalne, jeśli pracownik się na nie zgadza, a korzystanie z agencji pracy tymczasowej jest normalną odpowiedzią na potrzeby rynku.

PIP zapowiada kontrole i kary

Państwowa Inspekcja Pracy, kierowana przez Marcina Staneckiego, zapowiada reakcję na skargi pracowników. Za nielegalne zmuszanie do pracy w Wigilię grozi grzywna do 30 tys. zł, a w przypadku handlu nawet do 100 tys. zł. Za łamanie zakazu handlu w niedziele kary sięgają od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywych naruszeniach grozi ograniczenie wolności.

PTNW Balcerowicz