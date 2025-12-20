Renta wdowia to nowe świadczenie, które pozwala połączyć własną emeryturę/rentę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, z już wypłaconymi ponad 2,43 mld zł dla 755 tys. osób.

Beneficjenci muszą wybrać jeden z wariantów: 100% własnego świadczenia + 15% renty rodzinnej LUB 100% renty rodzinnej + 15% własnego świadczenia.

Aż 63% osób wybiera rentę rodzinną jako świadczenie podstawowe, powiększone o 15% własnej emerytury, co często wynika z jej wyższej kwoty.

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym określone warunki wiekowe i stanu cywilnego, a wniosek (formularz ERWD) należy złożyć jak najszybciej, aby nie stracić świadczeń za wcześniejsze miesiące.

Renta wdowia w praktyce – miliardy już wypłacone

ZUS rozpoczął realizację wypłat renty wdowiej na początku lipca 2025 roku. Już po kilku tygodniach skala programu okazała się ogromna. Świadczenie trafiło do ponad 755 tys. osób, a łączna kwota przekroczyła 2,43 mld zł. W części przypadków miesięczne wsparcie sięga nawet 5,6 tys. zł, choć przeciętna dopłata jest znacznie niższa.

Renta wdowia nie zastępuje klasycznej emerytury ani renty rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala połączyć dwa świadczenia – własne oraz to po zmarłym małżonku – według określonych zasad.

Dwa świadczenia, jeden wybór

Przepisy jasno wskazują, że nie ma możliwości pobierania obu świadczeń w pełnej wysokości. Osoba uprawniona musi zdecydować się na jeden z wariantów:

* 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej, * albo 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia.Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na wysokość comiesięcznych wpływów, dlatego jej wybór nie powinien być przypadkowy.

Dane ZUS nie pozostawiają wątpliwości

Z opublikowanych statystyk wynika, że aż 63 proc. beneficjentów wskazało jako świadczenie podstawowe rentę rodzinną, powiększoną o 15 proc. własnej emerytury. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że renta po zmarłym współmałżonku bywa wyższa niż wypracowane samodzielnie świadczenie.

ZUS udostępnił również kalkulator renty wdowiej, który pozwala porównać obie opcje i sprawdzić, która z nich przynosi większą korzyść finansową.

Kto może otrzymać rentę wdowią

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym konkretne warunki. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Konieczne jest także pozostawanie we wspólności majątkowej do momentu śmierci małżonka oraz nabycie prawa do renty rodzinnej po 55. roku życia w przypadku kobiet i 60. roku życia u mężczyzn. Świadczenie nie przysługuje osobom, które zawarły nowy związek małżeński.

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią

Podstawą jest formularz ERWD, dostępny w placówkach oraz na stronie ZUS. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025