Zwolnienia w przemyśle farmaceutycznym w 2025 roku przyspieszyły, osiągając 13 tys. do lipca (wzrost o 31% r/r).

Giganci tacy jak Merck i Moderna tną etaty z powodu spadku popytu i zmian polityki.

Niepowodzenia badań klinicznych wymuszają redukcje zatrudnienia.

Brak finansowania prognozuje dalsze zwolnienia w branży.

Gwałtowny wzrost zwolnień w farmacji

Zamiast oczekiwanego spowolnienia, redukcje zatrudnienia w 2025 r. nabierają tempa. Według PharmaVoice, tylko do lipca pracę straciło ponad 13 tys. pracowników, co oznacza wzrost o 31 proc. rok do roku. Dla porównania, w całym 2024 r. liczba zwolnionych wyniosła 14 tys. osób. Fala cięć nie ominęła również miesięcy letnich, które zazwyczaj przynoszą wyhamowanie zmian kadrowych.

Najwięksi gracze redukują etaty

Merck & Co. ogłosił likwidację 58 stanowisk w New Jersey, co stanowi element planu redukcji 8 proc. kadry. W dłuższej perspektywie oznacza to ryzyko utraty pracy dla nawet 6 tys. osób. Podobne decyzje podejmują Bayer, Bristol Myers Squibb, Moderna, Tune Therapeutics czy Genentech.

Przypadek Moderny – spadek zainteresowania szczepionkami

Najgłośniejszym przykładem jest Moderna, która w lipcu zwolniła 800 pracowników, czyli 10 proc. całej kadry. Firma tłumaczyła decyzję m.in. spadkiem popytu na szczepionki przeciwko COVID-19 oraz niską sprzedażą preparatu na RSV. Dodatkowym ciosem okazały się zmiany w polityce zdrowotnej USA – władze zaostrzyły kryteria dopuszczania szczepionek i obcięły finansowanie części badań nad technologią mRNA, w tym prac nad szczepionką przeciw ptasiej grypie.

Skutki niepowodzeń badań klinicznych

Nie tylko słabsza sprzedaż, ale i wyniki badań klinicznych wymuszają zwolnienia. Vedanta Biosciences, należąca do grupy PureTech, ograniczyła zatrudnienie o 20 proc. po porażce terapii na wrzodziejące zapalenie jelita grubego w II fazie badań. Z kolei Bristol Myers Squibb rozstał się w pierwszej połowie 2025 r. z tysiącem osób. Tune Therapeutics, mimo pozyskania od inwestorów 175 mln USD, zapowiedział redukcję 25 proc. załogi.

Dramatyczne cięcia w mniejszych spółkach

Największą skalę zwolnień zanotowano w Generation Bio, która – mimo obiecujących wyników badań nad terapiami autoimmunologicznymi – zmniejszyła zatrudnienie aż o 90 proc. z powodu problemów finansowych. Fate Therapeutics zdecydowało się na redukcję 12 proc. etatów, aby przedłużyć okres działania firmy przy ograniczonych środkach.

Analitycy ostrzegają, że jeśli nie nastąpi odwrócenie trendu w finansowaniu projektów farmaceutycznych i biotechnologicznych, branża w przyszłym roku stanie przed kolejną falą redukcji.

