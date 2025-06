Aplikacja mObywatel honorowana w całej UE. Co Polacy na tym zyskują?

mObywatel w całej UE - rewolucja w podróżowaniu i dostępie do usług

Już w listopadzie 2026 roku aplikacja mObywatel ma być honorowana w całej Unii Europejskiej, co oznacza prawdziwą rewolucję w sposobie, w jaki Polacy będa mogli podróżować i korzystać z usług. Jak informuje posłanka KO Weronika Smarduch na swoim profilu na Facebooku, to efekt wdrożenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który umożliwi transgraniczne uznawanie dokumentów w aplikacji mObywatel, w tym mDowodu. Oznacza to, że Polacy będą mogli potwierdzać swoją tożsamość i korzystać z usług publicznych w innych krajach UE tak samo wygodnie, jak w Polsce, za pomocą smartfona.

Jakie korzyści przyniesie mObywatel w UE? Przede wszystkim, jak wymienia Weronika Smarduch:

Bezpieczne przechowywanie wszystkich ważnych dokumentów w jednym miejscu na telefonie.

Pełna kontrola nad udostępnianymi danymi – użytkownik sam decyduje, co i komu pokazuje.

Łatwiejszy dostęp do usług publicznych i prywatnych w całej UE, np. otwieranie konta bankowego czy rejestracja w urzędach.

Możliwość elektronicznego podpisywania dokumentów bez drukowania.

Ułatwienia w podróżowaniu i załatwianiu spraw za granicą.

Darmowy podpis kwalifikowany do użytku nieprofesjonalnego.

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej - co to oznacza dla Polaków?

Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (Digital Wallet) to kluczowy element rozporządzenia eIDAS2, które ma wejść w życie wstępnie od listopada 2026 roku. Jak tłumaczy Marek Gieorgica, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji w rozmowie z Super Biznesem, dostosowanie mObywatela do standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej oznacza, że aplikacja będzie uznawana w innych krajach UE jako oficjalny cyfrowy dokument tożsamości.

Co to konkretnie oznacza dla Polaków? Przede wszystkim, możliwość bezproblemowego udowodnienia swojej tożsamości wyłącznie przy pomocy telefonu komórkowego. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej umożliwi również udostępnianie dokumentów elektronicznych, które będą oficjalnym środkiem identyfikacji. Potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem portfela elektronicznego będzie równoważne każdemu dotychczasowemu dokumentowi w wersji fizycznej lub potwierdzeniu papierowemu.

Co więcej, elektroniczne potwierdzenie będzie uznawane przez sądy i urzędy, a każdy obywatel będzie mógł wykorzystywać Portfel Cyfrowej Tożsamości do otrzymywania, przechowywania i udostępniania elektronicznych potwierdzeń atrybutów. Będzie to darmowe narzędzie, dostępne dla każdej osoby fizycznej, również do celów prywatnych.

mObywatel jako klucz do cyfrowej transformacji w biznesie i administracji

Wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej i dostosowanie do niego aplikacji mObywatel to nie tylko ułatwienie dla obywateli, ale również ogromna szansa na przyspieszenie cyfrowej transformacji w biznesie i administracji. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, funkcjonalność analogiczna do kwalifikowanego podpisu elektronicznego pozwoli na wykorzystanie mObywatela do wszystkich czynności cywilno-prawnych.

Oznacza to możliwość składania pism w urzędzie, zmiany warunków umowy konsumenckiej czy też podpisania umowy o pracę za pomocą smartfona. To z kolei przełoży się bezpośrednio na cyfryzację biznesu, np. działów HR, gdzie procesy rekrutacyjne i zatrudniania staną się szybsze i bardziej efektywne.

mObywatel w UE to także szansa na rozwój e-commerce i usług transgranicznych. Potwierdzenie tożsamości online, bez konieczności przesyłania skanów dokumentów, znacząco uprości proces zakładania konta w banku, ubezpieczania się czy korzystania z innych usług wymagających weryfikacji tożsamości.

Kiedy mObywatel w UE stanie się faktem? Harmonogram wdrożenia

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, rozporządzenie eIDAS2, które umożliwi funkcjonowanie mObywatela w UE, ma wejść w życie wstępnie od listopada 2026 roku. Oznacza to, że do tego czasu trwają intensywne prace nad dostosowaniem aplikacji do standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

Marek Gieorgica, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, w rozmowie z Super Biznesem potwierdza, że prace nad tym w resorcie już trwają. Harmonogram wdrożenia zakłada m.in. aktualizację aplikacji mObywatel, wprowadzenie nowych funkcjonalności związanych z Portfelem Cyfrowej Tożsamości oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa i interoperacyjności z systemami innych krajów UE.

