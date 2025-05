Sprawdź, ile musisz zarabiać, by nazywać się klasą średnią. To więcej niż może się wydawać

Rząd Tuska obiecuje deregulację: priorytet dla każdego ministra

Koniec z zawiłymi przepisami? Rząd Donalda Tuska obiecuje uprościć życie Polaków dzięki deregulacji. Premier zobowiązał wszystkich ministrów, by ułatwienia dla obywateli stały się priorytetem. "Proces upraszczania przepisów jest dla nich priorytetem" - zapewnia Maciej Berek, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, w wywiadzie dla PAP.

"Jako szef zespołu ds. deregulacji otrzymałem dodatkowe umocowanie od rządu, które umożliwia zwiększenie efektywności tego procesu" - podkreśla. Dzięki temu decyzje będą zapadać szybciej, a projekty sprawniej trafią pod obrady Rady Ministrów. Berek zapowiada, że będzie "skłaniać ministrów, żeby wyszli z utartych schematów".

Jednak nie wszystkie pomysły na deregulację zostaną zaakceptowane. Rząd odrzuci te, które mogłyby zaszkodzić państwu lub obywatelom. Priorytetem jest bezpieczeństwo systemu i uczciwość podatkowa. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, skupiając się na konkretnych, powiązanych ze sobą problemach.

Kto pilnuje deregulacji? Jak Rafał Brzoska (InPost) pomaga rządowi?

W proces deregulacji zaangażowano również ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa. Jednym z kluczowych partnerów jest zespół społeczny ds. deregulacji, kierowany przez Rafała Brzoskę, prezesa InPostu. "Co tydzień dostajemy tzw. paczki, w których jest od 20 do 40 propozycji przedstawianych przez inicjatywę SprawdzaMY" - wyjaśnia Maciej Berek dla PAP.

Propozycje od Rafała Brzoski są dokładnie analizowane przez rząd. Każda "paczka" trafia do odpowiednich ministerstw, gdzie odbywają się dyskusje i konsultacje. "W większości przypadków przyjmujemy propozycję strony społecznej wprost" - zapewnia Berek. Czasami wypracowywane są kompromisy, a czasami rząd musi odmówić realizacji danego pomysłu, jeśli jest on sprzeczny z interesem państwa lub obywateli.

"Na pewno nie jest tak, że to, co dostajemy od zespołu Rafała Brzoski, jest jeden do jednego przyjmowane" - dodaje Berek. Rząd musi brać pod uwagę różne aspekty i konsekwencje proponowanych zmian. Ostatecznie, wypracowane rozwiązania trafiają do Sejmu w formie projektów ustaw.

mObywatel 2.0: koniec z noszeniem legitymacji? Jakie nowe funkcje zyskasz?

Zapomnij o plastikowej legitymacji! Już wkrótce w mObywatel pojawi się legitymacja uczniowska. To tylko jedna z wielu nowości, które czekają na użytkowników aplikacji. "Wkrótce też do aplikacji mObywatel zostaną wprowadzone nowe funkcje, takie jak legitymacja uczniowska czy możliwość zgłoszenia szkody komunikacyjnej" - zapowiada Maciej Berek.

Co zmieni sie dla obywateli?

Legitymacja uczniowska w telefonie

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej online: szybsze i łatwiejsze zgłaszanie szkód.

Informacje o emeryturach w jednym miejscu: w mObywatel sprawdzisz stan swoich oszczędności emerytalnych w ZUS, OFE, IKE, IKZE i PPK.

Domniemanie niewinności podatnika: koniec z kontrolami w firmie?

Masz firmę? Rząd chce Cię chronić! Planowane zmiany mają wprowadzić domniemanie niewinności podatnika. "To nie jest tak, że podatnik, przedsiębiorca nie musi przedstawić żadnych twardych dowodów (...). Ale jeżeli urzędnik będzie miał jakąś wątpliwość to (...) już nie podatnik będzie udowadniał swoją niewinność, tylko urzędnik będzie musiał wykazać, że podatnik jest winien" - tłumaczy Maciej Berek.

Co to oznacza w praktyce?

Urzędnik musi udowodnić winę podatnika: koniec z sytuacją, w której to Ty musisz udowadniać swoją niewinność.

Ograniczenie odsetek za długotrwałe kontrole: jeśli kontrola w Twojej firmie trwa dłużej niż 6 miesięcy, nie zapłacisz odsetek.

Uproszczone pozwolenia na wycinkę drzew: zmiany mają dotyczyć osób prywatnych i sprawić, że "obywatel przestanie być petentem uzależnionym od urzędnika".