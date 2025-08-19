Inflacja bazowa już u celu NBP? To wpłynie na decyzję RPP dot. stóp procentowych

Konrad Karpiuk
PAP
Marta Kowalska
2025-08-19 16:29

Inflacja bazowa w Polsce osiągnęła już cel inflacyjny ustalony przez Narodowy Bank Polski (NBP), a przynajmniej jego odchylenie (które wynosi +/- 1 p.p.). A to może oznaczać także obniżkę stóp procentowych.

inflacja

i

Autor: gettyimages.com/ Creative Commons
  • Lipcowy odczyt inflacji bazowej wskazuje na spadek, ale czy to wystarczy do osiągnięcia celu NBP?
  • Prognozy analityków PKO BP, Santander Bank Polska i Alior Banku różnią się w ocenie przyszłej inflacji bazowej.
  • Utrzymująca się presja cenowa w usługach może wpłynąć na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych.

Inflacja bazowa już u celu NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że w lipcu inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,3 proc. To spadek w porównaniu do 3,4 proc. w czerwcu. 

Analitycy PKO Banku Polskiego zwracają uwagę, że lipcowy spadek inflacji bazowej jest zgodny z ich wcześniejszymi szacunkami. Dodają jednak, że w ujęciu miesięcznym ceny w kategoriach bazowych wzrosły o 0,3 proc., czyli tyle samo co w czerwcu. Zauważają, że odsezonowany impet inflacji bazowej pozostaje podwyższony, ale w średnim terminie mieści się w szeroko rozumianym celu inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1 proc.

Ekonomiści z PKO BP prognozują, że do końca 2024 roku inflacja bazowa utrzyma się powyżej 3 proc., ale już w drugiej połowie 2026 roku spadnie do około 2,5 proc. 

Z kolei Santander Bank Polska podkreśla, że lipcowy odczyt inflacji bazowej jest najniższy od stycznia 2020 roku. Analitycy banku przewidują, że sierpniowy wskaźnik będzie jeszcze niższy, ale w grudniu może dojść do przejściowego wzrostu powyżej 3,5 proc. w skali roku. Ich zdaniem w 2026 roku inflacja bazowa powinna ustabilizować się w pobliżu 3 proc.

RPP rozważy obniżkę stóp procentowych?

Alior Bank zwraca uwagę na zróżnicowaną dynamikę cen towarów i usług. Podczas gdy ceny towarów wzrosły o 1,9 proc. w skali roku, ceny usług rosły znacznie szybciej – o 6,2 proc. Wzrost w ujęciu miesięcznym był głównie efektem drożejących usług, które podrożały o 1 proc.

Zdaniem Alior Banku, fakt, że inflacja bazowa mieści się obecnie w celu NBP, może dać Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) większą swobodę w rozważeniu obniżek stóp procentowych. Jednak bank zastrzega, że utrzymująca się presja cenowa w usługach sugeruje ostrożność w podejmowaniu decyzji. 

