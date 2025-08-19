Inflacja bazowa już u celu NBP? To wpłynie na decyzję RPP dot. stóp procentowych

Lipcowy odczyt inflacji bazowej wskazuje na spadek, ale czy to wystarczy do osiągnięcia celu NBP?

Prognozy analityków PKO BP, Santander Bank Polska i Alior Banku różnią się w ocenie przyszłej inflacji bazowej.

Utrzymująca się presja cenowa w usługach może wpłynąć na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych.

Inflacja bazowa już u celu NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) poinformował, że w lipcu inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,3 proc. To spadek w porównaniu do 3,4 proc. w czerwcu.

Analitycy PKO Banku Polskiego zwracają uwagę, że lipcowy spadek inflacji bazowej jest zgodny z ich wcześniejszymi szacunkami. Dodają jednak, że w ujęciu miesięcznym ceny w kategoriach bazowych wzrosły o 0,3 proc., czyli tyle samo co w czerwcu. Zauważają, że odsezonowany impet inflacji bazowej pozostaje podwyższony, ale w średnim terminie mieści się w szeroko rozumianym celu inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem +/- 1 proc.

Ekonomiści z PKO BP prognozują, że do końca 2024 roku inflacja bazowa utrzyma się powyżej 3 proc., ale już w drugiej połowie 2026 roku spadnie do około 2,5 proc.

Z kolei Santander Bank Polska podkreśla, że lipcowy odczyt inflacji bazowej jest najniższy od stycznia 2020 roku. Analitycy banku przewidują, że sierpniowy wskaźnik będzie jeszcze niższy, ale w grudniu może dojść do przejściowego wzrostu powyżej 3,5 proc. w skali roku. Ich zdaniem w 2026 roku inflacja bazowa powinna ustabilizować się w pobliżu 3 proc.

RPP rozważy obniżkę stóp procentowych?

Alior Bank zwraca uwagę na zróżnicowaną dynamikę cen towarów i usług. Podczas gdy ceny towarów wzrosły o 1,9 proc. w skali roku, ceny usług rosły znacznie szybciej – o 6,2 proc. Wzrost w ujęciu miesięcznym był głównie efektem drożejących usług, które podrożały o 1 proc.

Zdaniem Alior Banku, fakt, że inflacja bazowa mieści się obecnie w celu NBP, może dać Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) większą swobodę w rozważeniu obniżek stóp procentowych. Jednak bank zastrzega, że utrzymująca się presja cenowa w usługach sugeruje ostrożność w podejmowaniu decyzji.

