• Bon ciepłowniczy wesprze gospodarstwa domowe o niskich dochodach, korzystające z ciepła systemowego.
• Limity dochodowe to 3272,69 zł dla jednoosobowych i 2454,52 zł na osobę dla wieloosobowych.
• Wsparcie obejmie drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok.
• Celem ustawy jest zrekompensowanie wzrostu kosztów ogrzewania dla najbardziej potrzebujących.
Rząd planuje wprowadzić realne wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Ministerstwo Energii opublikowało założenia projektu ustawy o bonie ciepłowniczym, który ma pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Kto może liczyć na dofinansowanie i na jakich zasadach będzie ono przyznawane?
Zgodnie z założeniami opublikowanymi we wtorek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem ustawy jest utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ma to nastąpić poprzez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, zarówno tych prowadzących działalność niekoncesjonowaną, jak i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła. Wsparcie ma zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania.
Kto może skorzystać z bonu ciepłowniczego
Bon ciepłowniczy będzie adresowany do konkretnych grup gospodarstw domowych, spełniających określone kryteria dochodowe. Oto kryteria dochodowe i niezbędne warunki:
- Gospodarstwa jednoosobowe: dochód poniżej 3272,69 zł.
- Gospodarstwa wieloosobowe: dochód poniżej 2454,52 zł na jedną osobę.
- Zasada "złotówka za złotówkę": Przekroczenie progu dochodowego będzie skutkowało odpowiednim pomniejszeniem wartości bonu. Oznacza to, że za każdą złotówkę przekraczającą limit, bon zostanie pomniejszony o złotówkę.
- Warunek dodatkowy: Wspierane gospodarstwa muszą korzystać z ciepła systemowego i płacić za nie więcej niż 170 zł za GJ.
- Wysokość Bonu: zależna od ceny ciepła
Wartość bonu będzie uzależniona od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 roku. To właśnie po tej dacie ustaje obowiązywanie poprzedniego systemu wsparcia odbiorców ciepła. Konkretne kwoty dofinansowania zostaną ustalone w późniejszych etapach prac legislacyjnych.
Harmonogram wypłat i rozliczeń
Ministerstwo Energii przewiduje, że bon będzie wypłacany za drugą połowę 2025 r. i za cały rok 2026. Co ważne, na ostateczne rozliczenie programu, w tym na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów sądowych czy odwołań od decyzji odmownych, przewidziano czas do końca 2031 roku.