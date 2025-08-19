Bon Ciepłowniczy. Rządowa pomoc dla najmniej zarabiających na ogrzewanie systemowe

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
PAP
PAP
Marta Kowalska
2025-08-19 16:08

Nadchodząca zima nie musi być synonimem finansowej zapaści dla najmniej zarabiających gospodarstw domowych. Ministerstwo Energii wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków, prezentując założenia projektu ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy. To realna pomoc w pokryciu rosnących kosztów ogrzewania systemowego, skierowana do tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Autor: Freepic.com Włóż to za kaloryfer, a w twoim mieszkaniu będzie cieplej.

• Bon ciepłowniczy wesprze gospodarstwa domowe o niskich dochodach, korzystające z ciepła systemowego.

• Limity dochodowe to 3272,69 zł dla jednoosobowych i 2454,52 zł na osobę dla wieloosobowych.

• Wsparcie obejmie drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok.

• Celem ustawy jest zrekompensowanie wzrostu kosztów ogrzewania dla najbardziej potrzebujących.

Rząd planuje wprowadzić realne wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Ministerstwo Energii opublikowało założenia projektu ustawy o bonie ciepłowniczym, który ma pomóc w pokryciu kosztów ogrzewania. Kto może liczyć na dofinansowanie i na jakich zasadach będzie ono przyznawane?

Zgodnie z założeniami opublikowanymi we wtorek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, celem ustawy jest utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Ma to nastąpić poprzez pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych, zarówno tych prowadzących działalność niekoncesjonowaną, jak i koncesjonowaną w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła. Wsparcie ma zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania.

Kto może skorzystać z bonu ciepłowniczego

Bon ciepłowniczy będzie adresowany do konkretnych grup gospodarstw domowych, spełniających określone kryteria dochodowe. Oto kryteria dochodowe i niezbędne warunki:

  • Gospodarstwa jednoosobowe: dochód poniżej 3272,69 zł.
  • Gospodarstwa wieloosobowe: dochód poniżej 2454,52 zł na jedną osobę.
  • Zasada "złotówka za złotówkę": Przekroczenie progu dochodowego będzie skutkowało odpowiednim pomniejszeniem wartości bonu. Oznacza to, że za każdą złotówkę przekraczającą limit, bon zostanie pomniejszony o złotówkę.
  • Warunek dodatkowy: Wspierane gospodarstwa muszą korzystać z ciepła systemowego i płacić za nie więcej niż 170 zł za GJ.
  • Wysokość Bonu: zależna od ceny ciepła

Wartość bonu będzie uzależniona od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 roku. To właśnie po tej dacie ustaje obowiązywanie poprzedniego systemu wsparcia odbiorców ciepła. Konkretne kwoty dofinansowania zostaną ustalone w późniejszych etapach prac legislacyjnych.

Harmonogram wypłat i rozliczeń

Ministerstwo Energii przewiduje, że bon będzie wypłacany za drugą połowę 2025 r. i za cały rok 2026. Co ważne, na ostateczne rozliczenie programu, w tym na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów sądowych czy odwołań od decyzji odmownych, przewidziano czas do końca 2031 roku.

