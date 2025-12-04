Sejm poparł nowelizację ustawy górniczej, wprowadzającą urlopy górnicze (80% wynagrodzenia) i odprawy (170 tys. zł netto) dla pracowników kopalń.

Nowe przepisy, obejmujące również administrację i spółki pomocnicze, mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r., co umożliwi likwidację kopalni Bobrek i połączenie ruchów w kopalni Ruda.

Ustawa realizuje umowę społeczną z 2021 r., zakładającą zakończenie działalności pięciu kopalń w ciągu 10 lat i odejście od węgla energetycznego do 2049 r.

Z urlopów górniczych ma skorzystać około 6,5 tys. pracowników PGG, PKW, Węglokoksu Kraj i JSW, co zapewni płynne wygaszanie zakładów.

Urlopy górnicze oraz odprawy dla górników i administracji

W czwartek posłowie poparli zmiany dotyczące wygaszania kopalń i zabezpieczenia pracowników. Projekt trafia teraz do Senatu.

Ustawa opisuje zasady urlopów górniczych i podobnych urlopów dla części załóg pomocniczych. W czasie takiego urlopu pracownik ma otrzymywać 80 proc. wynagrodzenia liczonego jak przy urlopie wypoczynkowym, bez obowiązku pracy. Przewidziano także jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł netto, bez podatku.

Uprawnienia obejmą osoby z PGG, Południowego Koncernu Węglowego, Węglokoksu Kraj, a także z JSW i w przyszłości Bogdanki. Osłony dotyczą całych przedsiębiorstw górniczych, więc skorzystają również pracownicy administracji i spółek wyspecjalizowanych, np. remontowych.

Likwidacja kopalń: bobrek i ruda w harmonogramie

Wejście nowych przepisów w życie 1 stycznia 2026 r. ma umożliwić start likwidacji kopalni Bobrek w Węglokoksie Kraj oraz planowane połączenie ruchów Bielszowice i Halemba w kopalni Ruda należącej do PGG. Ministerstwo Energii wskazuje, że spółki będą mogły samodzielnie prowadzić procesy likwidacyjne, a majątek po zakładach przekazywać m.in. samorządom jako darowizny. To ma pomóc w uruchamianiu inwestycji i rewitalizacji terenów pogórniczych.

Zgodnie z umową społeczną z 2021 r. w perspektywie 10 lat działalność zakończy pięć kopalń, a odejście od wydobycia węgla energetycznego przewidziano do 2049 r. Wiceminister energii Marian Zmarzły podkreślał, że ustawa realizuje zapisy tej umowy i zapewnia budżetowe narzędzia do wygaszania zakładów. W ocenie skutków regulacji zapisano, że z urlopów górniczych skorzysta ok. 3,5 tys. pracowników PGG, PKW i Węglokoksu Kraj oraz ok. 3 tys. osób w JSW.

PTNW - Modzelewski