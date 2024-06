14. emerytura nie tylko dla emerytów. Kto jeszcze dostanie 14. emeryturę?

Od 1 lipca zmiany w 800 plus! Już nie wszystkie dzieci je dostaną

14. emerytura: wsparcie dla emerytów i rencistów

Choć potocznie używa się określenia "14. emerytura", formalnie jest to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Podobnie jak w przypadku 13. emerytury, ten jednorazowy dodatek trafia nie tylko do emerytów, ale również do rencistów.

Według danych ZUS, w Polsce żyje około 9 milionów emerytów i rencistów. Z tej liczby ponad 6,5 miliona stanowią emeryci, a pozostałe 2,5 miliona to renciści. Wśród rencistów:

około 850 tysięcy osób pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy,

ponad 1,1 miliona to osoby otrzymujące rentę rodzinną.

Wszyscy oni mają prawo do otrzymania 14. emerytury we wrześniu.

Należy podkreślić, że 14. emerytura nie jest kolejną emeryturą, a dodatkowym świadczeniem o charakterze jednorazowym.

14. emerytura: nie tylko dla emerytów, także dla dzieci!

Czternasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, trafi nie tylko na konta emerytów, ale również rencistów, w tym dzieci pobierających rentę rodzinną.

Aby dziecko miało prawo do tego świadczenia, muszą być spełnione określone warunki:

Zmarły członek rodziny musiał:

Mieć ustalone prawo do emerytury lub spełniać warunki do jej uzyskania,



Mieć ustalone prawo do emerytury pomostowej,



Mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniać warunki do jej uzyskania,



Pobierać zasiłek przedemerytalny,



Pobierać świadczenie przedemerytalne,



Pobierać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Dziecko ma prawo do świadczenia po zmarłym, jeśli:

Jest jego dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym,



Nie ukończyło 16 lat,



Uczy się i nie ukończyło 25 lat,



Bez względu na wiek, stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia.

Ważne! 14. emerytura jest wypłacana automatycznie przez ZUS. Nie trzeba składać wniosku.

Ile wyniesie 14. emerytura dla dziecka?

Wysokość 14. emerytury dla dziecka, czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, uzależniona jest od wysokości renty rodzinnej oraz liczby uprawnionych osób.

Pojedynczy pobierający rentę rodzinną otrzyma 1780,96 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury obowiązującej w marcu 2024 roku. W przypadku, gdy rentę rodzinną pobiera więcej osób, kwota 14. emerytury jest dzielona proporcjonalnie, według schematu:

85% kwoty świadczenia zmarłego dla jednej osoby uprawnionej,

90% kwoty świadczenia zmarłego dla dwóch osób uprawnionych,

95% kwoty świadczenia zmarłego dla trzech lub więcej osób uprawnionych.

Należy jednak pamiętać, że do każdej wypłacanej renty rodzinnej przypisana jest tylko jedna 14. emerytura. Oznacza to, że całkowita kwota świadczenia zostanie podzielona równo między wszystkich uprawnionych członków rodziny, niezależnie od ich liczby.

