Zbliża się termin wypłaty 14. emerytury. Kto nie dostanie dodatkowego świadczenia?

Ile wynosi 14. emerytura w 2024 roku?

14. emerytura to dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. W 2024 roku kwota czternastki wynosi 1780,96 zł brutto, czyli tyle co minimalna emerytura. Po potrąceniu podatku kwota "na rękę" to 1492,67 zł. Nie wszyscy uprawnieni dostaną taką samą wypłatę, czternasta emerytura w maksymalnej wysokości przysługuje osobom, które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”, 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

Terminy wypłaty 14. emerytury

Wypłata 14. emerytury będzie we wrześniu 2024 roku. Wynika to z przyjętego przez rząd rozporządzenia w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, które przyjęto pod koniec maja. ZUS wysyłał dotąd świadczenie w terminie otrzymywania podstawowego emerytury lub renty. Wypłaty 14. emerytury na koncie powinny się pojawić w następujące dni września:

1. dzień miesiąca - niedziela (wypłata w piątek 30 sierpnia),

5. dzień miesiąca - czwartek,

6. dzień miesiąca - piątek,

10. dzień miesiąca - wtorek,

15. dzień miesiąca - niedziela (wypłata w piątek 13 września),

20. dzień miesiąca - piątek,

25. dzień miesiąca - środa.

Jeśli rząd zatwierdzi wypłatę czternastki na wrzesień, to każdy uprawniony do końca tego miesiąca powinien dostać świadczenie.

Trzy grupy bez czternastki

Wyłączenie z wypłat 14. emerytury dotyczy trzech grup osób. ZUS nie wypłaci jej sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku. Świadczenia nie dostaną również osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, którzy mieli zawieszoną wypłatę świadczenia na ostatni dzień sierpnia 2024. Zawieszenie powoduje dorabianie do świadczenia 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca do 1 września limit wynosi 10 591,60 zł brutto). Trzecią wyłączoną grupą są medaliści największych sportowych wydarzeń międzynarodowych, takich jak igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie, czy igrzyska dla osób niesłyszących.