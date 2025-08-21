Magazyn "Time" wyróżnił 17-letnią Kornelię Wieczorek na liście 10 młodych liderek, które inspirują świat.

Kornelia pracuje nad aplikacją do diagnozowania zmian skórnych oraz badaniami nad leczeniem choroby Parkinsona.

Wcześniej, w wieku 14 lat, stworzyła biodegradowalny nawóz, za co została wyróżniona przez "Forbes".

Jej historia pokazuje, że młodzi ludzie mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania, zmieniając świat

Dlaczego Polka trafiła na prestiżową listę "Time"?

Prestiżowy tygodnik "Time" po raz pierwszy opublikował listę "Girls of the Year 2025", aby uhonorować utalentowane młode kobiety, które już teraz, mimo młodego wieku, odnoszą spektakularne sukcesy i stają się inspiracją dla globalnych społeczności. Inicjatywa ma na celu podkreślenie, że współczesne przywództwo nie ma metryki i rodzi się z pasji oraz chęci rozwiązywania realnych problemów.

Redakcja magazynu w komentarzu do rankingu podkreśliła misję wyróżnionych dziewcząt: "Te dziewczyny przełamują stereotypy, stawiają czoła wyzwaniom i budują rozwiązania od podstaw. Należą do pokolenia, które nadaje współczesnemu przywództwu nowy kształt. One doskonale wiedzą, że zmiana nie wymaga czekania na dorosłość. Zaczyna się od dostrzeżenia problemu i odmowy zaakceptowania go jako czegoś trwałego".

Czym zajmuje się Kornelia Wieczorek? Rewolucyjne projekty 17-latki

Sukces nastolatki nie jest dziełem przypadku, a efektem ciężkiej pracy nad projektami, które mogą zmienić oblicze medycyny. Obecnie skupia się na dwóch niezwykle ambitnych przedsięwzięciach. Pierwsze z nich to zaawansowana aplikacja mobilna do wczesnego wykrywania i diagnozowania zmian skórnych. Takie narzędzie, wykorzystujące nowoczesne technologie, może w przyszłości zrewolucjonizować profilaktykę nowotworową, czyniąc ją bardziej dostępną i skuteczną.

Drugi obszar jej zainteresowań naukowych to badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. To jeden z najbardziej obiecujących i innowacyjnych kierunków w walce z tym dotąd nieuleczalnym schorzeniem neurodegeneracyjnym. To właśnie te ambitne i przełomowe inicjatywy sprawiły, że Polka na liście Time została zauważona na arenie międzynarodowej.

Od strachu przed biologią do rankingu "Forbes"

Co ciekawe, droga Kornelii do świata nauki nie była prosta. Jak sama przyznała w rozmowie z magazynem "Time", jej początki były pełne obaw. – Początkowo bałam się biologii. Nawet nie wiem, dlaczego – zdradziła. Kluczową rolę w jej rozwoju odegrał nauczyciel, który potrafił pokazać jej praktyczne i fascynujące zastosowanie wiedzy. To rozbudziło w niej pasję, która szybko przerodziła się w konkretne działania – już jako 10-latka uczęszczała na zajęcia szkoły medycznej.

Wyróżnienie na liście "Time" to jej kolejne wielkie osiągnięcie. W zeszłym roku, wraz z koleżanką Dianą Serjant, Kornelia Wieczorek została wyróżniona w prestiżowym rankingu 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu "Forbes" za stworzenie biodegradowalnego nawozu. Ich innowacyjny produkt, oparty na szczepach bakterii Rhizobium, nie tylko wspomaga wzrost nasion, ale także chroni glebę przed degradacją, odpowiadając na globalne wyzwania ekologiczne.

Jakie plany na przyszłość ma młoda naukowczyni?

Pochodząca z Łodzi, a obecnie mieszkająca w Gdyni, Kornelia Wieczorek myśli już o kolejnych krokach w swojej karierze. Planuje podjąć studia jednocześnie na dwóch niezwykle wymagających kierunkach: neurobiologii i medycynie. Mimo imponujących sukcesów pozostaje skromna. – Nie jestem pewna, co wydarzy się za pół roku, ale mam nadzieję, że będę ekspertką w mojej dziedzinie, bo naprawdę to lubię – powiedziała w wywiadzie.

Jej historia i determinacja niosą ważne przesłanie dla innych młodych ludzi marzących o karierze naukowej. Kornelia ma dla nich jedną, cenną radę, która jest kwintesencją jej podejścia do życia: – Zdobywajcie jak najwięcej wiedzy i już teraz pracujcie nad tym, kim chcielibyście być w przyszłości. Jej droga jest najlepszym dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a prawdziwa zmiana zaczyna się od pasji i odwagi w działaniu.

