Rząd uchwalił nową ustawę budżetową, dzięki której poznaliśmy nowy poziom składek ZUS

Prognozowany wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców w 2026 roku wyniesie blisko 9%.

Nowi przedsiębiorcy również zapłacą więcej, choć podwyżka będzie nieco mniejsza (ok. 3%).

Znaczący wzrost składek ZUS w 2026 roku

Zgodnie z danymi z nowej ustawy budżetowej, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą liczyć się z podwyżką składek ZUS o około 9% w porównaniu do roku 2025. Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców zależy od dwóch kluczowych czynników:

Stażu prowadzenia działalności gospodarczej: Nowi przedsiębiorcy, korzystający z preferencyjnych składek, zapłacą mniej niż ci, którzy prowadzą działalność dłużej.

Nowi przedsiębiorcy, korzystający z preferencyjnych składek, zapłacą mniej niż ci, którzy prowadzą działalność dłużej. Wybranej formy opodatkowania: Wysokość składki zdrowotnej, będącej częścią składek ZUS, jest uzależniona od formy opodatkowania.

Nowi przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym okresie wchodzą w okres preferencyjnych składek, trwający kolejne 24 miesiące. Składki preferencyjne są kalkulowane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie, a to oznacza wzrost składek ZUS dla nowych przedsiębiorstw

Rządowe prognozy wskazują, że w 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4806 zł, co oznacza wzrost o około 3%. O tyle też wzrosną składki ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Podstawa wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku podstawa ta wzrośnie do 1441,80 zł. W związku z tym, ulgowe składki ZUS w 2026 roku wyniosą:

Składka emerytalna: 281,44 zł (wzrost o 8,20 zł)

281,44 zł (wzrost o 8,20 zł) Składka rentowa: 115,34 zł (wzrost o 3,36 zł)

115,34 zł (wzrost o 3,36 zł) Składka chorobowa: 35,32 zł (wzrost o 1,02 zł)

35,32 zł (wzrost o 1,02 zł) Składka wypadkowa: 24,08 zł (wzrost o 0,70 zł)

Łącznie preferencyjne składki ZUS bez składki zdrowotnej wyniosą 456,18 zł, co oznacza wzrost o 13,28 zł (3,0%).

Do powyższych kwot należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której wartość dla ryczałtowców i firm na karcie podatkowej zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Standardowe składki ZUS dla doświadczonych przedsiębiorców w 2026 roku

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata, opłacają składki ZUS w standardowej wysokości. Składki te są kalkulowane na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2026, prognozowane przeciętne wynagrodzenie ustalono na poziomie 9420 zł. Podstawa wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 5652 zł. Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2026 wyniosą zatem:

Składka emerytalna: 1103,27 zł (wzrost o 87,49 zł)

1103,27 zł (wzrost o 87,49 zł) Składka rentowa: 452,16 zł (wzrost o 35,86 zł)

452,16 zł (wzrost o 35,86 zł) Składka chorobowa: 138,47 zł (wzrost o 10,98 zł)

138,47 zł (wzrost o 10,98 zł) Składka wypadkowa: 94,39 zł (wzrost o 7,49 zł)

94,39 zł (wzrost o 7,49 zł) Składka na Fundusz Pracy: 138,47 zł (wzrost o 10,98 zł)

Łącznie standardowe składki ZUS bez składki zdrowotnej wyniosą 1926,76 zł, co oznacza wzrost o 152,80 zł (8,6%) w stosunku do roku 2025.

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której wysokość zależy od wybranej formy opodatkowania. Wartość składki zdrowotnej dla ryczałtowców zostanie ustalona w późniejszym terminie. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość będzie kalkulowana na podstawie osiągniętego dochodu. Należy jednak pamiętać, że minimalna składka zdrowotna dla tej grupy przedsiębiorców również wzrośnie.

