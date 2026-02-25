Grupa ORLEN obniża ceny gazu dla 7 milionów klientów myORLEN (dawne PGNiG OD) od 25 lutego br., co jest już trzecią obniżką w ostatnich miesiącach.

Polacy mogą zaoszczędzić nawet ponad 1000 zł rocznie – np. czteroosobowa rodzina w domu 140 m² zapłaci średnio 92 zł brutto mniej miesięcznie.

Niższe ceny gazu dotyczą gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni oraz podmiotów objętych ochroną taryfową, takich jak szpitale czy szkoły.

Obniżka wynika ze spadku ceny paliwa gazowego oraz stawki dystrybucyjnej, a nowe stawki za paliwo gazowe obowiązują do końca czerwca br.

Niższe rachunki za gaz dla 7 milionów Polaków

Dobra wiadomość dla milionów Polaków. Od 25 lutego klienci myORLEN (dawnego PGNiG Obrót Detaliczny) płacą mniej za gaz ziemny. To już trzecia obniżka w ostatnich miesiącach, która realnie wpłynie na domowe budżety. Z niższych stawek skorzystają nie tylko gospodarstwa domowe, ale też podmioty objęte ochroną taryfową. Mowa tu między innymi o wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, szpitalach, domach pomocy społecznej, szkołach czy przedszkolach. To oznacza, że niższe rachunki za gaz odczuje szeroka grupa odbiorców w całym kraju. Jak podkreśla koncern, obniżki są możliwe dzięki wcześniejszym inwestycjom.

- Oszczędności sięgające nawet ponad tysiąca złotych rocznie, to efekt także naszych konsekwentnych inwestycji w wydobycie, infrastrukturę i dywersyfikację dostaw gazu. Wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewniamy dostęp do stabilnej, możliwie taniej energii, przekładając skalę i siłę Grupy ORLEN na konkretne korzyści, odczuwalne w każdym polskim domu – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

Ile można zaoszczędzić na obniżce cen gazu?

Konkretne oszczędności zależą oczywiście od tego, do czego wykorzystujemy gaz. ORLEN podaje kilka przykładów, które dobrze obrazują skalę zmiany. Najwięcej zyskają osoby ogrzewające gazem swoje domy.

Rodzina 2+2 w domu o powierzchni 140 mkw., która używa gazu do ogrzewania, podgrzewania wody i gotowania, zapłaci miesięcznie średnio o 92 złote mniej niż rok temu. W skali roku ta obniżka cen gazu przełoży się na oszczędność rzędu 1103 złotych.

Dwuosobowe gospodarstwo domowe, które gazem podgrzewa wodę i przygotowuje posiłki, zaoszczędzi średnio 36 złotych miesięcznie. Rocznie w portfelu zostanie około 437 złotych.

Osoby używające gazu tylko w kuchence zapłacą miesięcznie o około 4 złote mniej, co w skali roku da oszczędność na poziomie 54 złotych.

Nowe taryfy ORLEN. Co się zmienia i dlaczego?

Zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, cena netto za paliwo gazowe spadła z ok. 20,4 gr/kWh do ok. 19,7 gr/kWh. To główny składnik rachunku, który odpowiada za sam zużyty surowiec. Co ważne, stawki opłat abonamentowych, czyli stała część rachunku, pozostają bez zmian.

Na ostateczną, niższą kwotę na fakturach klientów myORLEN złożyły się trzy decyzje taryfowe z ostatnich miesięcy. Obejmowały one zarówno spadek ceny samego paliwa gazowego, jak i obniżkę stawek za dystrybucję, czyli dostarczenie gazu do odbiorcy. Nowe, niższe ceny gazu będą obowiązywać do końca czerwca tego roku. Z kolei opłaty dystrybucyjne pozostaną na obniżonym poziomie do końca 2026 roku.

Rachunek za gaz – co w nim jest?