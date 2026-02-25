Liczba odwołań od decyzji ZUS dotyczących zasiłków dla kobiet w ciąży wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2023–2025, co świadczy o rosnącej świadomości prawnej ciężarnych.

ZUS zintensyfikował kontrole zwolnień lekarskich, przeprowadzając 138–139 tys. kontroli rocznie w latach 2024–2025, w porównaniu do niespełna 90 tys. w 2023 r.

Mimo wzrostu kontroli (ok. 5 tys. ciężarnych rocznie), nie odnotowano proporcjonalnego wzrostu liczby cofniętych świadczeń.

Coraz więcej kobiet decyduje się na drogę sądową w sporach z ZUS, a sądy często zmieniają decyzje Zakładu.

Rosnąca liczba odwołań od decyzji ZUS

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, coraz więcej kobiet w ciąży nie zgadza się z rozstrzygnięciami wydawanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. „Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – pisze w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.”

Jeszcze kilka lat temu zakwestionowanie zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży i odebranie prawa do świadczenia w praktyce zamykało sprawę. Obecnie coraz częściej kobiety decydują się na drogę sądową. Część postępowań kończy się zmianą decyzji przez sąd, co pokazuje, że rozstrzygnięcia ZUS nie zawsze są ostateczne.

Kontrole zwolnień lekarskich w ciąży 2023–2025

Z danych przytoczonych przez „DGP” wynika, że w latach 2023–2025 liczba odwołań po kontrolach zwolnień lekarskich w ciąży wzrosła z 33 do 70. W ujęciu całościowym to wciąż niewielki odsetek wobec liczby przeprowadzanych kontroli, jednak trend wzrostowy jest wyraźny.

Równolegle zwiększyła się skala działań kontrolnych. W 2023 r. przeprowadzono mniej niż 90 tys. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. W dwóch kolejnych latach liczba ta wzrosła do 138–139 tys. rocznie. Oznacza to znaczące rozszerzenie aktywności kontrolnej instytucji.

Ciężarne pod lupą, ale nie są głównym celem

Trend wzrostowy obejmuje również zwolnienia wystawiane kobietom w ciąży, choć – jak podkreśla dziennik – nie stanowią one głównego obszaru zainteresowania systemu kontrolnego ZUS. W ubiegłym roku sprawdzono dokumentację dotyczącą około 5 tys. ciężarnych.

Co istotne, mimo większej liczby kontroli, nie odnotowano proporcjonalnego wzrostu przypadków cofnięcia prawa do świadczeń. Oznacza to, że intensyfikacja działań nie przełożyła się automatycznie na większą liczbę negatywnych decyzji. Rosnąca liczba odwołań pokazuje jednak, że kobiety coraz częściej korzystają z przysługujących im praw i decydują się na weryfikację decyzji ZUS przed sądem.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025