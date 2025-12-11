W Tarnowskich Górach otwarto nowy, duży sklep Lidl i Half Price, co wywołało "gorączkę zakupów" i "dantejskie sceny" na dziale z narzędziami.

Lidl przyciągnął tłumy atrakcyjnymi promocjami, oferując narzędzia Parkside i produkty Silvercrest z rabatami do 50%.

Otwarcie obu sklepów to kluczowy etap rozwoju Parku Handlowego S1, powstałego w miejscu dawnego Tesco, który w ciągu roku stał się ważnym centrum zakupowym regionu.

Park S1, z licznymi popularnymi markami, takimi jak H&M, Sinsay czy Action, kontynuuje rozbudowę, a ostatni sklep – Jula – zostanie otwarty 18 lutego 2026 roku.

Tarnowskie Góry: Gorączka zakupów na otwarciu nowego Lidla i Half Price!

11 grudnia 2025 roku w Tarnowskich Górach nastąpiło otwarcie jednego z większych sklepów sieci Lidl na Śląsku. Już od wczesnych godzin rannych, na długo przed otwarciem, przed wejściem ustawiła się kolejka ponad stu osób. Mimo mrozu, zniecierpliwieni klienci czekali na możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji przygotowanych specjalnie na tę okazję. To wydarzenie stanowi ważny krok w rozwoju parku handlowego S1, który zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców regionu.

Dantejskie sceny na dziale z narzędziami

Otwarcie sklepu nastąpiło punktualnie o godzinie 6:00. Jak to często bywa podczas inauguracji sklepów Lidl, nie obyło się bez emocji. Klienci, chcąc zdobyć upragnione produkty w promocyjnych cenach, przepychali się wózkami, a pierwsi, którzy wbiegli do sklepu, ruszyli w kierunku działu z narzędziami. Tam sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta – relacjonują świadkowie. Klienci dosłownie wyrywali sobie skrzynki z narzędziami z rąk, a w pewnym momencie można było usłyszeć wołanie o pomoc.

Promocje, które przyciągnęły tłumy

Jak tłumaczą przedstawiciele sieci Lidl, tak duże zainteresowanie było spowodowane atrakcyjnymi ofertami przygotowanymi specjalnie na otwarcie sklepu. — Otwieramy kilkadziesiąt sklepów rocznie i planujemy utrzymać taki rytm rozwoju. Budujemy zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, dbając o dostępność dla klientów oraz wygodne miejsca parkingowe — mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR Lidl Polska, cytowana przez serwis eska.pl.

Z okazji otwarcia, pierwsi klienci mieli możliwość zakupu narzędzi marki Parkside w cenach obniżonych nawet o połowę. Wśród przecenionych produktów znalazły się m.in. wkrętarki, szlifierki, skrzynki narzędziowe oraz zestawy wierteł i śrubokrętów. Dodatkowo, o 50% przecenione zostały produkty serii Silvercrest, takie jak czajniki, frytkownice beztłuszczowe, blendery i zgrzewarki. Na klientów czekało również stoisko z darmową kawą, herbatą i pierniczkami, które umilały czas spędzony na zakupach.

Tego samego dnia, o godzinie 9:00, nastąpiło również otwarcie sklepu Half Price, który dołączył do grona najemców parku handlowego S1. Half Price to sieć sklepów oferująca szeroki asortyment produktów znanych marek w okazyjnych cenach. Sieć ta zadebiutowała w Polsce w 2021 roku i od tego czasu zyskała popularność wśród klientów poszukujących markowych produktów w atrakcyjnych cenach. W ofercie Half Price można znaleźć odzież, obuwie, kosmetyki, akcesoria do domu i wiele innych.

Park Handlowy S1 – Nowe centrum zakupowe dla regionu

Park handlowy S1 powstał na terenie, który wcześniej zajmowało zamknięte w połowie 2021 roku Tesco. Kompleks składa się z dwóch budynków – A w kształcie litery L i B w kształcie litery I – tworzących nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń handlowo-usługową. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy dzielnic Pniowiec, Rybna, Strzybnica i Opatowice zyskali dostęp do nowoczesnego centrum zakupowego zlokalizowanego blisko ich domów.

Budowa S1 trwała zaledwie rok, a za realizację inwestycji odpowiadała spółka Europrojekt Alfa Saller Polbau Sp. z o.o. z Wrocławia. Na liście najemców parku handlowego znajdują się zarówno popularne sieci handlowe, jak i mniejsze sklepy, oferujące szeroki wybór produktów i usług. Wśród nich warto wymienić:

Park S1 rozpoczął przyjmowanie klientów już 27 listopada. Wtedy swoje drzwi otworzyły m.in. sklepy New Yorker, Action, Woolworth, Maxi Zoo i H&M. Dzień później dołączyły Sinsay, Cropp i House. Otwarcie każdego z tych sklepów przyciągało tłumy mieszkańców, a sklepy przygotowały liczne promocje i atrakcyjne rabaty. Na przykład, w New Yorkerze można było skorzystać z bonów i rabatów na Black Friday, w Action rozdawano darmowe torby, a w Woolworth obowiązywała zniżka -10% na wszystkie produkty.

Wiadomo już, że otwarcie sklepu Jula planowane jest na 18 lutego 2026 roku. Będzie to ostatni lokal, który dołączy do grona najemców parku S1, uzupełniając ofertę centrum handlowego i zaspokajając potrzeby jeszcze szerszego grona klientów.

