Od 5 stycznia Biedronka rusza z promocjami na żywność i napoje, często w mechanizmach wielosztukowych (np. "6+6 gratis"), dostępnych głównie z kartą Moja Biedronka.

Wiele ofert, takich jak mleko "6+6 gratis" (5-7 stycznia), ma ścisłe limity dzienne na kartę.

Masło ekstra Mleczna Dolina będzie 50% taniej przy zakupie 3 sztuk (5 stycznia), a masło Mlekovita "4+2 gratis" (5-7 stycznia), co oznacza znaczne oszczędności.

Promocje obejmują też wędliny (np. "drugi 70% taniej" na parówki Tarczyński), kosmetyki ("1+1 gratis" na Adidas, Eveline, Schauma) i pieluszki Dada ("drugi za 2 zł").

Mleko w promocji Biedronki

W dniach 5–7 stycznia w ofercie Biedronki pojawia się mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina (1 l) w promocji „6+6 gratis”. Cena promocyjna ma wynosić 1,65 zł za sztukę przy zakupie 12 opakowań z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. W gazetce pokazano też cenę bez karty przy tym samym zakupie: 3,29 zł. Limit dzienny to 12 sztuk na kartę. Druga akcja obejmuje mleko UHT 3,2% Wypasione Mlekovita (1 l) w terminie 5–10 stycznia. Tu obowiązuje „2+2 gratis”, a każda z czterech sztuk ma kosztować 2,25 zł z kartą. Cena bez karty przy zakupie czterech opakowań to 4,49 zł, a limit dzienny również wynosi 12 sztuk.

Promocje na masło w Biedronki

Tu mamy dwie równoległe propozycje. Pierwsza to jednodniowa promocja na masło ekstra Mleczna Dolina 200 g, tylko 5 stycznia. Mechanizm to „przy zakupie 3, 50% taniej”, co daje cenę 2,99 zł za sztukę przy zakupie trzech. Limit: 3 sztuki dziennie na kartę. Druga oferta obejmuje masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g w terminie 5–7 stycznia i działa jako „4+2 gratis” (dwie najtańsze sztuki gratis). Limit dzienny to 6 sztuk na kartę, maksymalnie 2 mogą być objęte rabatem.

Wędliny i parówki: „drugi 70% taniej” oraz „2+1 gratis”

Do 10 stycznia mamy promocję „drugi 70% taniej” na wszystkie parówki Tarczyński, z opcją mieszania produktów. Limit dzienny: 6 sztuk, a z rabatem maksymalnie 3. Osobno obowiązuje promocja na paczkowane wędliny w plastrach z linii Kraina Wędlin Na co dzień w formule „2+1 gratis” (najtańszy produkt gratis). Limit: 6 sztuk dziennie na kartę, maksymalnie 2 gratis.

Kosmetyki i chemia: „1+1 gratis”

Dodatkowe korzyści mają dotyczyć też produktów drogeryjnych. W promocji "1+1 gratis" znajdą się wszystkie kosmetyki marek Adidas i Eveline, a także szampony Schauma. Promocjami objęte zostaną również produkty Lenor, w tym perełki zapachowe oraz płyny do płukania Spring Awakening i Fresh Air. Rodzice mogą zwrócić uwagę na ofertę na pieluszki Dada Extra Care – drugi produkt za 2 zł – choć limity zakupowe mogą ograniczyć jednorazowe zakupy.

