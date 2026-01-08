Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły stawki akcyzy na wyroby tytoniowe i nowatorskie, co ma na celu zwiększenie wpływów do budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów uzasadnia podwyżki troską o zdrowie publiczne i harmonizacją cen z innymi krajami Unii Europejskiej.

Wzrost akcyzy o 20-50% oznacza, że średnia cena paczki papierosów w 2026 roku ma wynieść 23,85 zł.

Dowiedz się, dlaczego rząd podnosi akcyzę i jakie konkretnie produkty objęte są nowymi stawkami.

Dlaczego akcyza na papierosy idzie w górę?

Nowy rok przyniósł kolejne podniesienie podatku akcyzowego na używki. Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły stawki dotyczące papierosów, tytoniu do palenia, cygar, cygaretek, płynów do e-papierosów oraz tzw. wyrobów nowatorskich (podgrzewanych). Akcyza jest jednym z kluczowych źródeł dochodów państwa – zgodnie z przyjętą ustawą budżetową, wpływy z tego podatku w 2026 roku mają wynieść około 103,3 mld zł.

Resort finansów podkreśla, że zmiany mają również cel zdrowotny – ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych i ich substytutów, zwłaszcza wśród młodych osób. Dodatkowo, podwyżki mają zmniejszyć różnice cenowe między Polską a innymi państwami Unii Europejskiej. Unia Europejska od lat naciska na ujednolicenie poziomu opodatkowania używek w krajach członkowskich, co ma zapobiegać tzw. turystyce tytoniowej i chronić zdrowie publiczne.

"Po zmianie, zmniejszą się także różnice cenowe wyrobów tytoniowych w Polsce w stosunku do innych państw Unii Europejskiej. Według danych Komisji Europejskiej, dotychczasowe ceny papierosów w Polsce należą do jednych z najniższych w UE"– zwraca uwagę resort finansów.

Stawki akcyzy na papierosy i tytoń - konkretne kwoty na 2026 rok

"Od 1 stycznia 2026 r. będą obowiązywały podwyższone części kwotowe stawek akcyzy na: papierosy o 20%, tytoń do palenia o 30%, wyroby nowatorskie o 20% (w porównaniu z poziomem stawek z 2025 r.)" – przypomina resort finansów.

Papierosy: wzrost o 20% w porównaniu do stawek z 2025 roku. Stawka wynosi 414 zł za 1000 sztuk (wobec 345 zł/1000 szt. w 2025 r.).

wzrost o 20% w porównaniu do stawek z 2025 roku. Stawka wynosi 414 zł za 1000 sztuk (wobec 345 zł/1000 szt. w 2025 r.). Tytoń do palenia: wzrost o 30%. Stawka wzrosła do 338,18 zł/kg.

wzrost o 30%. Stawka wzrosła do 338,18 zł/kg. Wyroby nowatorskie (podgrzewane): wzrost o 20%.

wzrost o 20%. Cygara i cygaretki: stawka wzrosła do 786 zł/kg.

stawka wzrosła do 786 zł/kg. Płyn do e-papierosów: wzrost o 50% w stosunku do stawek z 2025 roku, co oznacza stawkę 1,44 zł/ml. W praktyce, przy standardowej buteleczce o pojemności 10 ml, realny wzrost ceny na półce, po doliczeniu podatku VAT, to około 5 zł.

Ceny papierosów od stycznia 2026. Ile zapłacisz za paczkę?

Najbardziej odczuwalna dla palaczy jest finalna cena w sklepie. Według prognoz Ministerstwa Finansów, średnia cena paczki papierosów w 2026 roku ma wynieść 23,85 zł. Jest to efekt zarówno wzrostu samej akcyzy, jak i dostosowywania cen przez producentów oraz handel.

Warto zaznaczyć, że w 2027 roku planowana jest kolejna podwyżka akcyzy, która może podnieść średnią cenę paczki papierosów do około 26,5 zł. Wcześniejsze obawy o wzrost cen do poziomu 40 zł są obecnie uznawane za mało prawdopodobne, głównie ze względu na politykę cenową producentów, którzy często amortyzują część podwyżek.

PTNW - Modzelewski

QUIZ PRL: Wódka walutą, bimbrownictwo oporem. Fenomen kultury picia w PRL-u Pytanie 1 z 15 Pytanie z gatunku trudnych. Jaki procent budżetu państwa stanowiły wpływy ze sprzedaży alkoholu w 1980 roku? około 8% ponad 14% około 20% Następne pytanie