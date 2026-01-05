Bon na audyt i lista firm! „Czyste Powietrze” zmienia zasady w 2026 roku

• W II kwartale 2026 r. zostanie uruchomiona lista sprawdzonych wykonawców programu "Czyste Powietrze", która ma pomóc beneficjentom w wyborze rzetelnych firm termomodernizacyjnych.

• Lista będzie rekomendacją, a nie obowiązkiem, co oznacza, że beneficjenci nadal będą mieli swobodę wyboru wykonawcy.

• Kryteria wpisu na listę będą obiektywne, uwzględniając m.in. liczbę zrealizowanych inwestycji i czas obecności firmy na rynku, aby wyeliminować nierzetelne podmioty.

• W I kwartale 2026 r. planowane jest wprowadzenie bonu na audyt energetyczny.

„Czyste Powietrze” z listą sprawdzonych wykonawców

W II kwartale 2026 r. ma zostać uruchomiona lista sprawdzonych wykonawców realizujących inwestycje w ramach programu „Czyste Powietrze”. Informację przekazała Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jak zapowiedziała, lista ma być praktycznym narzędziem dla osób planujących termomodernizację – szczególnie tych, które nie mają doświadczenia w wyborze wykonawcy.

Lista sprawdzonych wykonawców: podpowiedź, nie obowiązek

Istotne jest to, że beneficjenci nie będą zmuszeni do korzystania z firm znajdujących się w zestawieniu. Prezes Funduszu podkreśliła, że lista ma pełnić rolę rekomendacji, a nie formalnego warunku uzyskania dofinansowania.

W przypadku listy firm to nie będzie obligo, czyli beneficjent programu nie będzie zmuszony do ich wyboru. "To ma być bardziej podpowiedź, którzy wykonawcy są sprawdzeni na rynku"– powiedziała Zawadzka-Stępniak.Równolegle trwają prace nad kryteriami wpisu na listę. Mają one być możliwie obiektywne i eliminować przypadkowe podmioty.

- Te kryteria muszą być maksymalnie obiektywne, np. opierać się na liczbie zrealizowanych inwestycji, rozliczonych wniosków w programie czy czasie, jaki dana firma jest już na rynku; to nie może być firma „krzak” – powiedziała.

Bon na audyt energetyczny i prefinansowanie w 2026 r.

Drugą ważną zmianą ma być wsparcie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na opłacenie audytu na start. W nowej odsłonie programu audyt energetyczny jest konieczny przed termomodernizacją, a po zakończeniu prac wymagane jest także świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Rozwiązaniem ma być bon na audyt, który – jak wyjaśniono – mógłby być realizowany przez gminy.

Reforma programu „Czyste Powietrze” po wstrzymaniu naboru

Nowa edycja „Czystego Powietrza” wystartowała pod koniec marca 2025 r., po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej wykrytymi nieprawidłowościami. Wprowadzono m.in. limit dotacji na jeden dom, obowiązek wykazania własności przez co najmniej trzy lata (z wyjątkiem spadków), a także określono maksymalne koszty wybranych elementów inwestycji.

PTNW Balcerowicz