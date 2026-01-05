Aż 61,5% respondentów sondażu United Surveys dla WP sprzeciwia się zmianom w przepisach dotyczących czasu pracy.

Mimo sceptycyzmu społecznego, 90 firm i instytucji, zatrudniających ponad 5 tys. pracowników, testuje krótszy tydzień pracy do końca 2026 roku.

Środki z Funduszu Pracy są przeznaczone na wsparcie firm uczestniczących w eksperymencie, z maksymalnym kosztem 20 tys. zł na pracownika.

Wnioski z trwającego testu mają zostać przedstawione do 15 maja 2027 r., co pozwoli ocenić efektywność i zasadność wprowadzenia krótszego tygodnia pracy na szerszą skalę.

Sondaż: Polacy nie chcą skrócenia tygodnia pracy

Pomysł, by w Polsce skrócić ustawowy tydzień pracy, nie budzi entuzjazmu. 61,5 proc. respondentów jest przeciwnych takim zmianom – wynika z badania United Surveys by IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. W tej grupie 31,2 proc. deklaruje zdecydowany sprzeciw, a 30,3 proc. wskazuje odpowiedź „raczej nie”.

Zwolennicy reformy są w mniejszości. Poparcie dla skrócenia tygodnia pracy zadeklarowało 30,9 proc. ankietowanych – w tym 10,8 proc. zdecydowanie „tak” oraz 20,1 proc. „raczej tak”. Niezdecydowanych jest 7,6 proc..

Czterodniowy tydzień pracy już testowany. pilotaż ruszył 1 stycznia

Mimo sceptycyzmu społecznego, 1 stycznia rozpoczął się etap testowy pilotażu skróconego czasu pracy. Potrwa do końca 2026 r., a firmy mogą sprawdzać m.in. czterodniowy tydzień pracy, krótszy dzień pracy lub dłuższe urlopy. Według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w programie weźmie udział 90 firm i instytucji z sektora prywatnego i publicznego, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. pracowników. Resort podaje, że średnie dofinansowanie dla jednego podmiotu wyniesie około 0,5 mln zł.

Milion zł wsparcia, ale twarde warunki

Na pilotaż przewidziano 50 mln zł w latach 2025–2027, z czego w samym 2025 r. – 10 mln zł. Finansowanie pochodzi z Funduszu Pracy, a maksymalne wsparcie na jeden projekt nie mogło przekroczyć 1 mln zł. Koszt na pracownika nie może być wyższy niż 20 tys. zł.

Warunki udziału obejmują m.in. prowadzenie działalności minimum 12 miesięcy, objęcie pilotażem co najmniej połowy zespołu oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie minimum 90 proc. Wynagrodzenia pracowników mają pozostać bez zmian.

Kiedy będą wyniki?

Ostatni etap – podsumowujący – ma ruszyć w 2027 r. i potrwać do 15 maja 2027 r. Do tego terminu realizatorzy przekażą do MRPiPS sprawozdania końcowe oraz ankiety kwartalne od pracodawców i pracowników. Na tej podstawie powstaną wnioski podsumowujące program.

PTNW Balcerowicz