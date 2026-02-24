Trwa walka o przejęcie Warner Bros. Paramount przebija ofertę Netflixa

Paramount podwyższa ofertę kupna Warner Bros. Discovery, zaostrzając rywalizację z Netflixem.

Nowa propozycja Paramount ulepsza wcześniejszą ofertę, która opiewała na 30 dolarów za akcję.

Warner Bros. Discovery dał Paramount Skydance czas na przedstawienie ostatecznych warunków transakcji.

Netflix oferuje kupno jedynie serwisu streamingowego i studiów filmowych WBD za 83 mld USD.

Paramount podbija stawkę w walce o przejęcie Warner Bros. Discovery!

Jak podaje agencja Bloomberga Paramount nie zamierza ustępować pola i aktywnie walczy o przejęcie Warner Bros. Discovery (WBD). Nowa oferta jest ulepszeniem propozycji, którą Paramount przedstawił akcjonariuszom Warner Bros. już 8 grudnia. Wtedy na stole leżało 30 dolarów za akcję. Jak donosi Reuters, WBD oczekiwał jednak, że Paramount zaoferuje cenę przekraczającą 31 dolarów za akcję.

Wcześniej firma odrzuciła ofertę Netflixa, opiewającą na 108 mld USD. Netflix chciał kupić jedynie serwis streamingowy i studia, oferując za to 83 mld dolarów Wartość akcji wyceniono na 27,75 dolarów. WBD dał jednak Paramount Skydance szansę na przebicie oferty Netflixa, dając im siedem dni na rozmowy i przedstawienie ostatecznych warunków transakcji. Ten termin upływa właśnie w poniedziałek.

Czy Netflix przebije ofertę Paramount?

Jeśli zarząd Warner Bros. Discovery uzna, że nowa oferta od Paramount jest korzystniejsza od obecnej umowy, Netflix będzie miał cztery dni na reakcję. To oznacza, że rywalizacja między tymi dwoma gigantami może jeszcze przybrać nieoczekiwany obrót.

Różnice w podejściu Paramountu i Netflixa są znaczące. Paramount dąży do przejęcia całości WBD, podczas gdy Netflix interesuje się jedynie częścią przedsiębiorstwa odpowiedzialną za platformy streamingowe i studia filmowe. W ofercie Netflixa pominięto takie kanały telewizyjne jak CNN, MTV, TNT oraz polski TVN, które również wchodzą w skład Warner Bros. Discovery.

Wielka woda. Serial Netflixa o powodzi tysiąclecia