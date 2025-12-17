Rada dyrektorów Warner Bros. Discovery jednogłośnie poparła ofertę przejęcia części firmy przez Netflixa, uznając ją za korzystniejszą i bezpieczniejszą niż propozycja Paramount Skydance.

Oferta Paramount Skydance została odrzucona ze względu na niewystarczającą wartość, znaczne ryzyko finansowe i brak transparentności w kwestii zabezpieczenia finansowania.

Oferta Netflixa, warta 83 mld dolarów, jest wiążąca, nie wymaga dodatkowego finansowania kapitałowego i obejmuje studia filmowe oraz segment streamingowy WBD.

Transakcja z Netflixem ma doprowadzić do podziału WBD na Warner Bros. (z Netflixem) i Discovery Global (z kanałami TVN, CNN).

Warner Bros. Discovery popiera ofertę Netflixa

Rada dyrektorów Warner Bros. Discovery (WBD) jednogłośnie podtrzymała rekomendację dla akcjonariuszy, by zaakceptowali ofertę przejęcia części firmy złożoną przez Netflixa. Zarząd spółki uznał, że alternatywna propozycja Paramount Skydance nie zapewnia odpowiedniej wartości oraz wiąże się z istotnym ryzykiem finansowym i organizacyjnym.

Jak podkreślił przewodniczący rady, Samuel A. Di Piazza Jr.: „Po wnikliwej analizie niedawno ogłoszonej oferty Paramount, rada dyrektorów doszła do wniosku, że wartość (tej) oferty jest niewystarczająca, a nasi akcjonariusze ponoszą znaczne ryzyko i koszty”.

Ryzyko finansowe oferty Paramount Skydance

W komunikacji do inwestorów WBD zwróciło uwagę na brak jednoznacznych gwarancji finansowych po stronie Paramount Skydance. Spółka wskazała, że koncern kierowany przez Davida Ellisona, syna Larry’ego Ellisona, miał wprowadzać akcjonariuszy w błąd co do pełnego zabezpieczenia oferty majątkiem rodziny Ellisonów. W liście do inwestorów napisano: „Zamiast tego, proponują oni, aby w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowania tej kluczowej transakcji oprzeć się na nieznanym i nieprzejrzystym, odwołalnym truscie (funduszu powierniczym)”.

Netflix i struktura planowanej transakcji

Oferta Netflixa ma charakter wiążący, nie wymaga dodatkowego finansowania kapitałowego i jest wspierana przez spółkę o kapitalizacji przekraczającej 400 mld dolarów. Transakcja gotówkowo-akcyjna została wyceniona na 83 mld dolarów i obejmuje studia filmowe oraz segment streamingowy WBD.

Kanały telewizyjne, w tym CNN i polski TVN, mają trafić do osobnej spółki Discovery Global. To element zapowiedzianego wcześniej podziału Warner Bros. Discovery na dwa podmioty: Warner Bros. oraz Discovery Global, który ma zakończyć się do kwietnia 2026 r.

Rada dyrektorów WBD odrzuciła również argumenty o wysokim ryzyku regulacyjnym transakcji z Netflixem. Wcześniej swoje wątpliwości sygnalizował prezydent USA Donald Trump, wskazując na możliwą nadmierną koncentrację rynku. Ostatecznie prezydent zdystansował się od rodziny Ellisonów, odnosząc się do krytycznego wobec niego programu w CBS, przejętym przez Skydance.

