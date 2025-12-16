Meta wyłączyła aplikację Messenger na komputerach 15 grudnia 2025 roku

Użytkownicy Windows i macOS muszą korzystać z wersji przeglądarkowej

Aplikacje mobilne na iOS i Androidzie działają bez zmian

Decyzja podyktowana kosztami utrzymania i niską liczbą użytkowników

Messenger na Windows i macOS przestał działać

Od 15 grudnia 2025 roku aplikacja Messenger na komputerach stacjonarnych oficjalnie przestała działać. Użytkownicy próbujący uruchomić program na systemach Windows lub macOS widzą komunikat "Messenger desktop app is going away". Program nie oferuje możliwości dalszego korzystania ani opcji "przypomnij później".

Meta rozpoczęła proces wycofywania aplikacji w październiku 2025 roku. Firma dała wtedy użytkownikom 60-dniowe ostrzeżenie. Aplikacja została najpierw usunięta z Mac App Store i Microsoft Store, pozostając dostępną jedynie dla osób, które pobrały ją wcześniej.

Dlaczego Meta zamknęła aplikację Messenger dla komputerów

Meta nie podała oficjalnego uzasadnienia tej decyzji, ale eksperci wskazują na kwestie ekonomiczne. Utrzymywanie osobnych aplikacji dla dwóch różnych systemów operacyjnych generowało wysokie koszty. Firma musiała stale aktualizować kod, łatać błędy, dostosowywać program do zmian w systemach i jednocześnie nadążać za rozwojem wersji webowej i mobilnej.

Statystyki użycia pokazały prawdopodobnie, że większość osób korzysta z Messengera na smartfonie lub w przeglądarce. Dedykowana aplikacja desktopowa stała się zbędna. Meta wolała więc zainwestować w uniwersalną wersję webową, która jest łatwiejsza w utrzymaniu i aktualizacji.

Jak korzystać z Messengera po zamknięciu aplikacji na PC

Użytkownicy mają do wyboru kilka alternatyw. Główną opcją jest wersja przeglądarkowa dostępna na Facebook.com dla osób z kontem na portalu społecznościowym. Osoby korzystające z Messengera bez konta Facebook mogą logować się bezpośrednio na Messenger.com.

Aplikacje mobilne na Androida i iOS działają bez zmian i pozostają kluczowym elementem ekosystemu komunikatora. Meta nie planuje żadnych zmian w funkcjonowaniu wersji mobilnych.

Alternatywne rozwiązania dla użytkowników Messengera

Dla osób szukających wygody natywnej aplikacji istnieją rozwiązania agregujące. Rambox to rozbudowana aplikacja dostępna na Windows i macOS, która pozwala zarządzać wieloma komunikatorami w jednym miejscu. Działa z WhatsAppem, Messengerem, LinkedInem, Telegramem i innymi narzędziami.

Przeglądarka Opera oferuje wbudowany panel boczny z Messengerem, umożliwiający prowadzenie rozmów bez otwierania nowych kart. Dla Chrome i innych przeglądarek opartych na Chromium dostępne są rozszerzenia dodające podobne funkcje.

Co z historią rozmów w aplikacji Messenger

Meta zaleca włączenie funkcji Secure Storage i ustawienie kodu PIN, aby zachować historię rozmów. System powiązuje wtedy całą historię z kontem użytkownika i synchronizuje ją na wszystkich urządzeniach. Osoby, które tego nie zrobiły przed wyłączeniem aplikacji, nadal mają dostęp do swoich wiadomości w wersji przeglądarkowej i mobilnej.

PWA i wcześniejsze próby modernizacji Messengera

We wrześniu 2024 roku Meta zastąpiła natywną aplikację Messengera technologią PWA (Progressive Web App). To lżejsza, sieciowa wersja programu działająca w przeglądarce. Rozwiązanie to spotkało się jednak z krytyką użytkowników ze względu na problemy ze stabilnością i brak kluczowych funkcji.

Decyzja o całkowitym zamknięciu aplikacji desktopowych jest kolejnym krokiem w strategii Mety. Firma koncentruje się na rozwoju wersji mobilnych i przeglądarkowych, rezygnując z utrzymywania oddzielnych programów natywnych.