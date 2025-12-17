Z końcem roku przestanie obowiązywać zamrożona cena energii (500 zł/MWh), co oznacza zmiany w rachunkach za prąd od 2026 roku.

Od 1 stycznia 2026 roku średnia cena energii elektrycznej w nowych taryfach wyniesie 495 zł/MWh netto, co pozornie jest niewielkim spadkiem.

Pomimo spadku ceny energii, rachunki mogą wzrosnąć z powodu planowanego wzrostu opłat dystrybucyjnych o 7,6%.

Warto rozważyć inwestycje w energooszczędne rozwiązania, aby zminimalizować wpływ nadchodzących zmian na domowy budżet.

Rewolucja na rynku energii

Rynek energii elektrycznej w Polsce przechodzi istotne zmiany. Z końcem bieżącego roku wygasa okres obowiązywania zamrożonych cen energii dla gospodarstw domowych. Co to oznacza dla naszych portfeli i jak wpłynie na wysokość rachunków za prąd w przyszłym roku? Przyjrzyjmy się bliżej nowym regulacjom i ich konsekwencjom.

Koniec ery zamrożonych cen

Z dniem 31 grudnia bieżącego roku kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe mogły korzystać z zamrożonej ceny energii elektrycznej, ustalonej na poziomie 500 zł za MWh. Było to rozwiązanie wprowadzone w celu ochrony odbiorców przed gwałtownymi wzrostami cen energii, spowodowanymi sytuacją geopolityczną i kryzysem energetycznym. Jednak ten parasol ochronny wkrótce przestanie obowiązywać, co rodzi pytania o przyszłość cen prądu.

Nowe taryfy od 1 stycznia 2026 Roku

Jak poinformowała Renata Mroczek, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), od 1 stycznia 2026 roku wejdą w życie nowe taryfy na energię elektryczną. Średnia cena w tych taryfach ma wynieść 495 zł za MWh netto. "Średnia cena w taryfach na energię elektryczną wyniesie od 1 stycznia 495 zł za MWh netto" - powiedziała Renata Mroczek.

Dla gospodarstw domowych, które dotychczas korzystały z zamrożonej ceny, oznacza to pozornie niewielką zmianę. Jednak warto pamiętać, że jest to cena netto, do której należy doliczyć podatek VAT i inne opłaty.

Co ciekawe, dla gospodarstw domowych korzystających z zamrożonej ceny energii, nowa średnia taryfa oznacza spadek o około 1 proc. Niemniej jednak, należy pamiętać o innych czynnikach, które mogą wpłynąć na ostateczną wysokość rachunków za prąd. "Dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii oznacza to spadek 1 proc." - dodała Prezes URE.

Wzrost opłat dystrybucyjnych

Oprócz samej ceny energii, istotny wpływ na rachunki mają również opłaty za dystrybucję. Zgodnie z najnowszymi informacjami, od nowego roku wzrosną one dla odbiorców w gospodarstwach domowych o 7,6 proc. Oznacza to, że koszt dostarczenia energii do naszych domów będzie wyższy, co przełoży się na wyższe rachunki, niezależnie od ceny samej energii.

"Od nowego roku wzrosną z kolei opłaty za dystrybucję dla odbiorców w gospodarstwach domowych - o 7,6 proc." - czytamy w komunikacie.

Zmiany na rynku energii elektrycznej są nieuniknione, a ich wpływ na nasze portfele odczujemy już wkrótce. Warto śledzić komunikaty URE i dostawców energii, aby być na bieżąco z aktualnymi taryfami i opłatami. Ponadto, warto rozważyć inwestycje w energooszczędne rozwiązania, takie jak wymiana oświetlenia na LED, zakup sprzętu AGD o wysokiej klasie energetycznej czy instalacja paneli fotowoltaicznych. To może pomóc zminimalizować wpływ rosnących cen energii na domowy budżet.

