Wzrost płacy minimalnej w 2026 roku wpłynie na podniesienie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego.

Komornik nie może zająć całej pensji – musi zostawić dłużnikowi środki na przeżycie.

Świadczenia rodzinne i pomoc społeczna są wyłączone z egzekucji komorniczej.

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych mogą stracić nawet 100% wynagrodzenia, ale istnieją sposoby na ochronę.

Kwota wolna od egzekucji komorniczej podniesie się w 2026 roku

Komornik dokonując zajęcia pieniędzy na naszym koncie, musi zostawić nam środki, które pozwalają na przeżycie. W związku z tym wzrost płacy minimalnej w 2026 roku do 4806 zł brutto (czyli 3605,85 zł netto) podniesie również kwotę wolną od zajęcia.

Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" w 2026 roku przy wynagrodzeniu do 3605,85 zł netto na umowie pracę, komornik nie może potrącić ci żadnej kwoty - chyba, że to dług alimentacyjny, wtedy kwota potrącenia wynosi 60 proc. wynagrodzenia czyli 2163,51 zł.

W przypadku gdy nasze zarobki przekraczają 3605,85 zł, ale nie są wyższe niż 7211,70 zł komornik może zająć całą nadwyżkę od 3605,85 zł. Czyli jeśli zarabiamy 4000 zł na rękę, na poczet długu może zostać zajęta kwota 394,15 zł. W przypadku długu alimentacyjnego maksymalna kwota i tak pozostaje na poziomie 60 proc. wynagrodzenia - niezależnie od naszych zarobków.

W przypadku gdy nasze wynagrodzenie przekracza 7211,70 zł; komornik może maksymalnie potrącić 50 proc. wynagrodzenia netto. Prawo skonstruowane jest tak, aby w ramach kwoty wolnej od potrącenia, niezależnie od egzekucji komorniczych, na przeżycie została nam płaca minimalna netto (chyba, że to dług alimentacyjny).

Jak pisze DGP, limit obowiązuje łącznie w danym miesiącu, niezależnie od liczby przelewów i wierzycieli.

Pracujesz na umowie o dzieło, lub zlecenie? Komornik może ci zająć 100 proc. wynagrodzenia

Jeśli ktoś jednak osiąga dochody wyłącznie z umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, czy umowa o dzieło, to komornik może zająć nawet 100 proc. wynagrodzenia.

Jeśli jednak dłużnik udowodni, że to jego jedyne stałe dochody pozwalające na utrzymanie, mogą zostać zastosowane ograniczenia z Kodeksu Pracy.

Te świadczenia są wyłączone z egzekucji komorniczej

Są państwowe świadczenia, których komornik nie może zająć. Wśród nich znajdują się m.in. świadczenia rodzinne i wychowawcze (np. 800 plus, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze etc.).

Wolne od egzekucji są także świadczenia pomocy społecznej, takie jak zasiłki celowe, okresowe, stałe, a także środki wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Ochroną objęte są świadczenia i dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, oraz inne formy wsparcia zapewnienia potrzeb życiowych.

PTNW - Modzelewski