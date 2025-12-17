Ostatnie posiedzenie Sejmu w tym roku. Na tapecie m.in. ustawa o kryptoaktywach

Kluczowe projekty ustaw omawiane w Sejmie: rynek kryptoaktywów, finansowanie oświaty, ochrona przyrody.

Sejm w ogniu wydarzeń: Wizyta Zełenskiego i kluczowe ustawy na tapecie

W środę 17 grudnia, po godzinie 10:00, Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Po południu posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, a drugie czytanie zaplanowano na czwartkowe popołudnie. Jak poinformowała Kancelaria Premiera, projekt został ponownie złożony w niezmienionym kształcie, takim samym, jaki miała ustawa zawetowana wcześniej przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Celem tych przepisów jest objęcie nadzorem rynku kryptoaktywów oraz wprowadzenie rozwiązań mających na celu zwiększenie ochrony klientów i inwestorów. Dodatkowo, chodzi o wzmocnienie bezpieczeństwa państwa, m.in. przed próbami wykorzystania rynku kryptoaktywów do działań dywersyjnych w Polsce, jak podkreśla KPRM. Projekt wprowadza odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane w związku z emisją tokenów powiązanych z aktywami lub tokenów będących e-pieniądzem, a także za świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów.

Poprzednia wersja ustawy, zawierająca podobne rozwiązania, została uchwalona przez Sejm we wrześniu, a 7 listopada przyjęto kilkadziesiąt poprawek Senatu. Następnie ustawa trafiła do prezydenta, który 1 grudnia zdecydował się ją zawetować. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki argumentował weto m.in. tym, że ustawa wprowadza rozwiązania nadmierne, niejednoznaczne i nieproporcjonalne.

Drugie czytanie rządowego projektu zaplanowano na czwartek, a głosowanie ma się odbyć tego samego dnia w wieczornym bloku głosowań, zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu.

Inne istotne projekty ustaw na agendzie Sejmu

Podczas posiedzenia Sejm zajmie się również innymi ważnymi projektami ustaw. Jednym z nich jest drugie czytanie rządowego projektu, który ma na celu utrzymanie w kolejnych latach 18 etatów w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz inspektoratach ochrony środowiska, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do zasobów genetycznych.

Ponadto, posłowie rozpatrzą projekt zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w którym posłowie KO proponują wprowadzenie obowiązku przekazania danych do systemu informacji oświatowej przez nową niesamorządową jednostkę systemu oświaty jako warunku otrzymania dotacji.

Sejm przeprowadzi również drugie czytanie projektu Lewicy, który przewiduje likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wprowadzenie specjalnej ochrony dla osób starszych (powyżej 60 roku życia) poprzez umożliwienie gminie wykupu mieszkania od nich z jednoczesnym zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony w tym samym lokalu.

Kontynuowane będą prace nad rządowym projektem nowelizacji wprowadzającej nowe zasady postępowania ze znalezionymi dokumentami zawierającymi dane osobowe oraz obowiązek przekazania takich dokumentów do starosty, który - jeżeli nie uda się ustalić ich właściciela - będzie miał możliwość ich zniszczenia. Wydłużony ma zostać także termin odebrania rzeczy zgubionej w budynku użyteczności publicznej - z 3 do 30 dni. Skrócone zostaną terminy dotyczące nabycia własności przez znalazcę: do 6 miesięcy, gdy właściciel jest znany, oraz do 12 miesięcy, jeśli jest nieznany, a wezwania dokonano na tablicy ogłoszeń.

Sejm zajmie się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje skrócenie czasu rozpatrzenia przez urząd wniosku o wycinkę drzewa do maksymalnie 60 dni. Nowe przepisy mają na celu deregulację.

W czwartek posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zwiększającym limity finansowania dla kopalń i instytucji, które wykonują prace zabezpieczające i odwadniające w obiektach górniczych. Podwyższenie limitów ma pozwolić na kontynuację prac, takich jak likwidacja starych wyrobisk, zabezpieczanie terenu czy odpompowywanie wód podziemnych. Rozpoczną się także prace nad rządowym projektem ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, który zakłada m.in. zniesienie obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku.

Posłowie rozpoczną również prace nad projektem nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim przygotowanym przez posłów PiS, którzy proponują m.in. wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego z 3 do 10 lat. Ma to na celu stworzenie warunków sprzyjających pełniejszej integracji cudzoziemców przed przyznaniem im obywatelstwa polskiego.

