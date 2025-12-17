Koszty pracy w Polsce wzrosły o 7,8% rok do roku w III kwartale, co jest spowolnieniem w porównaniu do poprzednich kwartałów.

Największy wzrost kosztów pracy odnotowano w usługach (8,3%), podczas gdy w przemyśle i budownictwie był on niższy.

Inflacja HICP w Polsce spadła w listopadzie do 2,6% rocznie, co jest zgodne z kryterium stabilności cen z Traktatu z Maastricht.

Eurostat podaje kluczowe dane o kosztach pracy i inflacji w Polsce, istotne dla oceny stabilności gospodarczej kraju

Spowolnienie dynamiki wzrostu kosztów pracy

Najnowszy raport Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) rzuca nowe światło na rynek pracy w Polsce. Z danych wynika, że presja płacowa, choć wciąż silna, zaczyna stopniowo słabnąć. Zgodnie z danymi Eurostatu, nominalne godzinowe koszty pracy w Polsce w trzecim kwartale wzrosły o 7,8 proc. w ujęciu rocznym, co oznacza wyhamowanie dotychczasowej dynamiki. Dla porównania, w drugim kwartale tego roku wzrost wynosił 9,5 proc., a w analogicznym okresie 2023 roku sięgał aż 11,9 proc. rok do roku.

Analizując składowe kosztów pracy, można zauważyć, że zarówno płace, jak i pozostałe komponenty wynagrodzenia rosły w bardzo zbliżonym tempie. Wzrost płac w trzecim kwartale wyniósł 7,8 proc., podczas gdy pozapłacowe koszty pracy, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, zwiększyły się o 7,9 proc.

Jak wygląda wzrost wynagrodzeń w poszczególnych sektorach?

Dane Eurostatu pozwalają również przyjrzeć się sytuacji w kluczowych gałęziach gospodarki. Obraz jest niejednolity – podczas gdy w przemyśle i usługach dynamika wzrostu kosztów pracy spadła, w budownictwie zaobserwowano jej przyspieszenie. W przemyśle koszty pracy wzrosły w III kwartale o 5,8 proc., co jest znacznym spowolnieniem w porównaniu do 10,2 proc. w II kwartale.

Ciekawie wygląda sytuacja w budownictwie, które zanotowało wzrost o 6,6 proc. po wzroście o 4,6 proc. kwartał wcześniej. Największy wzrost kosztów pracy odnotowano w sektorze usług, gdzie w trzecim kwartale poszły one w górę o 8,3 proc., po wzroście o 9,4 proc. w drugim kwartale. Mimo lekkiego wyhamowania, to właśnie usługi pozostają liderem pod względem tempa wzrostu wynagrodzeń.

Inflacja HICP w Polsce spada. Co to oznacza?

Równolegle z danymi o kosztach pracy, Eurostat opublikował odczyty dotyczące inflacji. Europejski urząd statystyczny poinformował ponadto, że inflacja liczona według HICP w Polsce w listopadzie w ujęciu rocznym wyniosła 2,6 proc. wobec 2,9 proc. w październiku. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły symbolicznie o 0,1 proc.

Warto przypomnieć, że wskaźnik HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) jest obliczany według ujednoliconej metodologii unijnej. To właśnie on, a nie lokalny wskaźnik CPI podawany przez GUS, stanowi podstawę do oceny stabilizacji cen w kontekście kryteriów konwergencji z Maastricht. Główna różnica w metodologii polega na tym, że HICP uwzględnia dane z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, podczas gdy CPI bazuje wyłącznie na tych pierwszych. Spadająca inflacja HICP w połączeniu z wolniejszym, choć wciąż solidnym, wzrostem płac może sygnalizować stabilizację w polskiej gospodarce.

PTNW - Modzelewski