Od kwietnia 2023 r. w Polsce obowiązkowe są cykliczne kontrole ogrzewania (co 2-5 lat) i posiadanie ważnego świadectwa energetycznego przy sprzedaży/wynajmie, grożące karą do 5000 zł.

Świadectwo energetyczne, kosztujące ok. 349-499 zł, jest wymagane dla budynków po 2009 r. i starszych przy transakcjach, informując o zapotrzebowaniu na energię.

W 2025 r. wprowadzone zostaną klasy energetyczne (A+ do G) dla budynków, zwiększając przejrzystość i promując efektywność.

Świadectwo ważne jest 10 lat (chyba że nastąpi termomodernizacja) i może być wymagane do dotacji

Nadchodzą klasy energetyczne. Co zmieni się w 2025 roku?

Rok 2025 przyniesie rewolucję w sposobie oceny efektywności energetycznej nieruchomości w Polsce. W odpowiedzi na dyrektywy unijne, rząd planuje uporządkowanie przepisów, co ma zwiększyć przejrzystość na rynku i pomóc w walce z nierzetelnymi audytami. Jak informuje portal forsal.pl, najważniejszą planowaną zmianą jest wprowadzenie klas energetycznych dla budynków, które będą klasyfikowane w skali od A+ (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność). Klasyfikacja ta, wzorowana na etykietach znanych ze sprzętów AGD, będzie oparta głównie na wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Celem jest nie tylko ułatwienie porównywania budynków potencjalnym nabywcom i najemcom, ale także położenie większego nacisku na wiarygodność danych i konieczność weryfikacji faktycznego stanu budynku przez audytora. Posiadanie rzetelnego certyfikatu może stać się w przyszłości warunkiem uzyskania dotacji na termomodernizację, na przykład w ramach programu "Czyste Powietrze".

Świadectwo energetyczne i kontrola ogrzewania. Jakie są obecne obowiązki?

Zanim nowe przepisy wejdą w życie, właściciele nieruchomości muszą pamiętać o już obowiązujących regulacjach. Kluczowym dokumentem jest świadectwo charakterystyki energetycznej, które informuje o zapotrzebowaniu budynku na energię niezbędną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji czy klimatyzacji. Co więcej, od kwietnia 2023 roku na właścicielach spoczywa także obowiązek regularnych inspekcji systemów grzewczych. Wraz z nowelizacją przepisów wprowadzono obligatoryjne, cykliczne kontrole systemów grzewczych, których częstotliwość zależy od mocy i rodzaju kotła. Zgodnie z prawem, kontrole muszą być przeprowadzane:

co 2 lata – dla kotłów na paliwo stałe lub ciekłe o mocy powyżej 100 kW,

co 3 lata – dla systemów ogrzewania o łącznej mocy powyżej 70 kW,

co 4 lata – dla kotłów gazowych o mocy ponad 100 kW,

co 5 lat – dla kotłów o mocy od 20 kW do 100 kW.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne i kto musi je posiadać?

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego nie jest stały i zależy od wielkości oraz lokalizacji nieruchomości, jednak orientacyjnie wynosi około 350-500 zł. Dokument musi być przygotowany przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Obowiązek posiadania dokumentu dotyczy właścicieli nieruchomości wzniesionych po 2009 roku oraz starszych budynków, jeśli są przeznaczone na sprzedaż lub wynajem. Oznacza to, że osoba wykorzystująca starszy dom wyłącznie na własne potrzeby nie musi wyrabiać certyfikatu, ale sytuacja zmienia się diametralnie w momencie podjęcia decyzji o transakcji.

Co ważne, wskaźniki z certyfikatu muszą być podane już w ogłoszeniu o sprzedaży lub najmie. Niedopełnienie tego obowiązku lub brak dokumentu przy akcie notarialnym może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5000 zł. Ważność świadectwa wynosi 10 lat, chyba że w budynku przeprowadzono istotny remont termomodernizacyjny, np. wymianę okien czy źródła ciepła – wtedy należy sporządzić nowy dokument.