Wysokość emerytury zależy od zgromadzonego kapitału i średniego dalszego trwania życia, które co roku publikuje GUS.

Wybór miesiąca przejścia na emeryturę ma duży wpływ na wysokość świadczenia, różnice mogą wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Luty i lipiec 2025 roku to potencjalnie najkorzystniejsze miesiące na złożenie wniosku o emeryturę, ze względu na waloryzację i dodatkowe świadczenia.

Jak ZUS oblicza wysokość emerytury?

Podstawą do obliczenia wysokości świadczenia jest kapitał zgromadzony przez lata pracy oraz średnie dalsze trwanie życia, czyli liczba miesięcy, przez które statystycznie emeryt będzie pobierał świadczenie. Dane te co roku publikuje Główny Urząd Statystyczny.

Na kapitał emerytalny składają się trzy główne elementy:

kapitał początkowy, czyli przeliczenie składek sprzed reformy emerytalnej z 1999 roku,

składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane przez całe życie zawodowe ,

, zwaloryzowane środki na subkoncie ZUS dla osób, które wcześniej należały do OFE.

Świadczenie stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Im krótsze przewidywane dalsze trwanie życia, tym wyższe świadczenie, ponieważ kapitał dzielony jest przez mniejszą liczbę miesięcy.

Tablice trwania życia – kluczowy element wyliczeń

GUS publikuje nowe tablice każdego roku, a obowiązują one od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Oznacza to, że wnioski o emeryturę złożone w okresie od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. będą liczone według obecnych tablic. Osoby, które osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 roku, będą miały świadczenia wyliczane już z uwzględnieniem nowych – prawdopodobnie mniej korzystnych – danych. ZUS zawsze analizuje, czy bardziej opłacalne jest dla wnioskodawcy zastosowanie tablic z dnia złożenia wniosku, czy z dnia ukończenia wieku emerytalnego. To szczegół, o którym warto pamiętać, planując moment przejścia na emeryturę.

Wybór miesiąca ma realny wpływ na portfel

Przepisy nie narzucają konkretnej daty złożenia wniosku o emeryturę – wystarczy, że osoba osiągnie wymagany wiek (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna) i ma udokumentowany okres składkowy. W praktyce oznacza to, że można wybrać dowolny miesiąc. Jednak ten wybór nie jest obojętny.

O wysokości emerytury mogą decydować:

termin waloryzacji składek i kapitału,

obowiązujące w danym momencie tabele dalszego trwania życia,

prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak trzynasta czy czternasta emerytura.

Dobrze zaplanowany moment złożenia wniosku może zwiększyć miesięczne świadczenie nawet o kilkaset złotych.

W jakim miesiącu przejść na emeryturę?

Eksperci wskazują dwa miesiące, które mogą okazać się szczególnie korzystne dla przyszłych emerytów – luty i lipiec.

Luty – zysk z waloryzacji i trzynastki

Złożenie wniosku w lutym i przyznanie emerytury od marca oznacza automatyczne objęcie świadczenia waloryzacją, która w 2026 roku ma wynieść 4,88 proc. Oznacza to, że świadczenie od razu wzrośnie o ten procent (dokładne dane zostaną podane w lutym). Co więcej, osoby, które zakończą pracę w lutym, mają zagwarantowaną „trzynastkę”, która będzie wynosić co najmniej 1 969,52 zł brutto. Dodatkowo, w lutym 2026 roku nadal obowiązywać będą tablice trwania życia z 2025 roku – przewiduje się, że nowsze tablice będą mniej korzystne. Dlatego wcześniejsze złożenie wniosku może zapewnić wyższą kwotę podstawową.

Lipiec – waloryzacja składek i prawo do „czternastki”

W tym miesiącu ZUS dokonuje rocznej waloryzacji kapitału początkowego oraz składek zgromadzonych na koncie. Dla wielu osób oznacza to podwyższenie świadczenia nawet o kilkaset złotych miesięcznie. W lipcu obowiązują już nowe tabele trwania życia, co może nieco obniżyć wyliczenia, ale zrekompensować to może jesienna „czternastka”, do której lipcowi emeryci zyskają prawo.

Dzień zakończenia pracy też ma znaczenie

Wysokość pierwszej wypłaty może zależeć nawet od tego, kiedy dokładnie zakończysz stosunek pracy. Najbardziej opłacalne jest rozwiązanie umowy na jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i złożenie wniosku o emeryturę do jego końca. Wtedy przysługuje pełna pensja za ten miesiąc oraz cała emerytura. Jeśli natomiast umowa wygaśnie ostatniego dnia miesiąca, ZUS przyzna świadczenie dopiero od dnia następnego, przez co można stracić wypłatę za jeden miesiąc.

