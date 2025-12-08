Wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery: Paramount Skydance złożył publiczną ofertę przejęcia WBD za 30 USD za akcję, co daje łączną wartość 108 mld USD – o 26 mld USD więcej niż wcześniejsza propozycja Netfliksa.

Paramount zdecydował się na bezpośrednią ofertę do akcjonariuszy i rady dyrektorów po nieskutecznych próbach negocjacji z zarządem WBD.

Propozycja przejęcia obejmuje wszystkie aktywa WBD, w tym kluczowe stacje jak CNN i polski TVN, co odróżnia ją od wcześniejszych, selektywnych ofert.

Teraz akcjonariusze i rada dyrektorów WBD zdecydują o losach transakcji, która może stworzyć nowego giganta medialnego z potencjalnym wpływem na rynek streamingu i telewizji.

Wrogie przejęcie Warner Bros. Discovery: oferta 30 USD za akcję

W poniedziałek Paramount Skydance ogłosił publiczną ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery skierowaną bezpośrednio do akcjonariuszy. Firma proponuje 30 USD za akcję i zapowiada zakup całego przedsiębiorstwa. Łączna wartość oferty ma wynieść 108 mld USD, czyli o 26 mld USD więcej niż propozycja złożona wcześniej przez Netfliksa. To oznacza, że Paramount nie celuje tylko w część aktywów WBD, ale w pełną kontrolę nad grupą – od studiów filmowych po kanały telewizyjne.

Paramount Skydance omija zarząd WBD

Koncern tłumaczy, że zdecydował się pominąć kierownictwo WBD po serii nieskutecznych prób rozmów. W komunikacie wskazano, że mimo przedstawienia sześciu propozycji zakupu, zarząd Warner Bros. Discovery „nigdy znacząco nie zaangażowało się” w negocjacje. W efekcie Paramount postawił na ofertę bezpośrednią, licząc na szybszą reakcję właścicieli akcji i rady dyrektorów.

„Paramount przekazał teraz swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy” - napisano.

TVN i CNN w pakiecie przejęcia

Oferta ma charakter całościowy, więc obejmuje także stacje informacyjne i rozrywkowe należące do WBD. W jednym portfelu z biblioteką filmową i serialową znalazłyby się m.in. CNN oraz działający w Polsce TVN. To zasadnicza różnica wobec oferty Netfliksa, która – według informacji – nie przewidywała przejęcia całej spółki.

Decyzja akcjonariuszy

Paramount podkreśla, że jego propozycja jest wyższa o 2,25 dol. za akcję niż oferta Netfliksa, a przy tym daje akcjonariuszom możliwość wyjścia z inwestycji na lepszych warunkach. Teraz to oni oraz rada dyrektorów WBD zdecydują, czy zaakceptować wrogie przejęcie. Jeśli dojdzie do transakcji, na rynku powstałby gigant łączący katalogi i kanały dwóch dużych grup, co może przełożyć się na nową strategię wobec streamingu i telewizji w USA i Europie.

PTNW - Modzelewski