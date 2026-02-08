Huawei redefiniuje wizerunek swoich słuchawek FreeClip 2, promując je nie tylko jako modny dodatek, ale przede wszystkim jako niezawodny sprzęt do aktywności sportowych.

Kampania angażuje znane osobistości ze świata mody i sportu, takie jak Jessica Mercedes Kirschner, Tomasz Fornal i Joanna Jóźwik, aby podkreślić zarówno styl, jak i funkcjonalność produktu.

Kluczowym elementem promocji jest inicjatywa "Road to 21 by HUAWEI" – klub biegowy przygotowujący do Półmaratonu Warszawskiego, który ma udowodnić praktyczną użyteczność słuchawek podczas intensywnych treningów.

Szeroko zakrojona kampania marketingowa obejmuje reklamy telewizyjne, internetowe, outdoorowe oraz współpracę z największymi sieciami handlowymi i operatorami komórkowymi, oferując specjalną promocję do 8 marca 2026 r.

Huawei zmienia wizerunek słuchawek. Rusza kampania FreeClip 2

Huawei rusza z dużą akcją marketingową swoich nowych słuchawek bezprzewodowych. Chodzi o model FreeClip 2, który wyróżnia się nietypową konstrukcją. Słuchawki mają formę klipsa i wyglądają jak biżuteryjny dodatek do ucha. Do tej pory marka podkreślała głównie ich modowy charakter. Teraz to się zmienia.

Głównym celem jest nowa kampania marketingowa Huawei, która ma pokazać, że słuchawki HUAWEI FreeClip 2 to nie tylko stylowy gadżet, ale też niezawodny sprzęt dla osób aktywnych. Firma świadomie mówi o „repozycjonowaniu produktu”. Pomysł jest prosty: design i wygoda mogą iść w parze z funkcjonalnością podczas uprawiania sportu.

– Mówiąc o HUAWEI FreeClip 2 świadomie proponujemy repozycjonowanie produktu – od stylowego, modowego dodatku w stronę rozwiązania, które naturalnie wpisuje się w aktywny styl życia użytkownika. Wiosna to moment, w którym wiele osób wraca do ruchu i aktywności – szczególnie tych outdoorowych, dlatego komunikację uzupełniliśmy o wyraźne, sportowe akcenty – tłumaczy Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska. Jak dodaje, celem jest udowodnienie, że wybierając design, nie trzeba rezygnować z wygody i niezawodności słuchawek.

Kto promuje nowe słuchawki Huawei? Gwiazdy sportu i lifestyle'u

Aby dotrzeć z nowym przekazem do szerokiego grona odbiorców, Huawei zaprosił do współpracy znane twarze z różnych dziedzin. To zarówno influencerzy modowi, jak i profesjonalni sportowcy, którzy mają uwiarygodnić sportowy charakter produktu.

Z obszaru lifestyle'u markę wspierają Jessica Mercedes Kirschner, jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w Polsce, a także Maria Jeleniewska i Weronika Sączawa (Komunikatywnie). Z kolei świat sportu reprezentują siatkarz Tomasz Fornal, była lekkoatletka i olimpijka Joanna Jóźwik oraz mistrz ekstremalnych dyscyplin rowerowych Dawid Godziek. W kampanii słuchawek HUAWEI FreeClip 2 biorą udział znane postacie ze świata mody i sportu, takie jak Jessica Mercedes Kirschner, siatkarz Tomasz Fornal czy olimpijka Joanna Jóźwik.

Jednym z kluczowych elementów kampanii jest inicjatywa „Road to 21 by HUAWEI”. To klub biegowy, który ma przygotować uczestników do startu w 20. Półmaratonie Warszawskim. Twarzą projektu został influencer Kamil Szymczak, a pierwszą uczestniczką jest Vanessa Rojewska. To działanie ma w praktyce pokazać, że słuchawki sprawdzają się nawet podczas intensywnych treningów.

Jak Huawei dociera do klientów? Spoty TV, eventy i współpraca z sieciami

Kampania ma bardzo szeroki zasięg i obejmuje najważniejsze kanały komunikacji. Jej kulminacyjnym punktem jest kampania telewizyjna, realizowana we współpracy z siecią Media Expert, która potrwa do 15 lutego. Działania w TV uzupełnia duża obecność w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej (OOH), czyli na przykład na billboardach.

Zanim kampania ruszyła na dobre, 29 stycznia marka zorganizowała specjalne wydarzenie dla 60 influencerek sportowych i przedstawicielek mediów. Podczas spotkania, w trakcie sesji jogi prowadzonej przez Zofię Brzezińską, uczestniczki mogły przetestować, czy słuchawki faktycznie stabilnie trzymają się na uszach.

Cała akcja marketingowa jest ściśle powiązana ze sprzedażą. Premierową sprzedaż słuchawek bezprzewodowych wspierają najwięksi partnerzy biznesowi firmy, w tym sieci Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt oraz operatorzy komórkowi. Na liście partnerów znaleźli się też Komputronik, Neonet, x-kom, a także sieci Plus, Play i T-Mobile. Producent wraz z partnerami przygotował też specjalną ofertę premierową, która obowiązuje do 8 marca 2026 r.

