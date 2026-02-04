Nowy tablet Huawei MatePad 11.5 S wyposażono w matowy ekran PaperMatte, który eliminuje 99% odblasków, zapewniając komfort pracy i czytania w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu.

Urządzenie z 11,5-calowym wyświetlaczem 2.8K (144 Hz) o proporcjach 3:2, wraz z opcjonalną klawiaturą i rysikiem M-Pencil, ma zastąpić laptopa i tradycyjny notatnik, oferując funkcje takie jak aplikacja Notatki HUAWEI i AI Voice.

Tablet z HarmonyOS 4.3 i 12 GB RAM pozwala na płynną pracę z wieloma aplikacjami jednocześnie, a jego niska waga (515g) i grubość (6mm) zapewniają wysoką mobilność.

W okresie premierowym (do 8 marca 2026 r.) HUAWEI MatePad 11.5 S z klawiaturą jest dostępny w Polsce już od 1799 zł, a w zestawie z klawiaturą i rysikiem za 1999 zł.

Ekran jak kartka papieru. Co potrafi nowy tablet Huawei?

Huawei wprowadza do Polski urządzenie, które ma rozwiązać jeden z największych problemów tabletów: odbijające się w ekranie światło. Nowy model stawia na komfort pracy i nauki w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu. Główną cechą nowego HUAWEI MatePad 11.5 S jest jego matowy wyświetlacz PaperMatte, który według producenta eliminuje 99% odblasków. Dzięki temu obraz ma być wyraźny i czytelny bez względu na otoczenie, a użytkownik nie musi mrużyć oczu ani szukać cienia, by swobodnie korzystać ze sprzętu.

Wyświetlacz ma przekątną 11,5 cala, wysoką rozdzielczość 2,8K i odświeżanie na poziomie 144 Hz, co zapewnia dużą płynność obrazu. Co ważne, ekran ma proporcje 3:2. To format dający więcej przestrzeni roboczej w pionie niż standardowe panoramiczne ekrany 16:9, co jest wygodniejsze podczas czytania artykułów, pracy z dokumentami czy przeglądania stron internetowych.

Producent zadbał też o ochronę wzroku podczas długich sesji z tabletem. Matowa powierzchnia ogranicza emisję niebieskiego światła i eliminuje migotanie obrazu. Jakość tej ochrony potwierdzają certyfikaty przyznane przez TÜV Rheinland oraz SGS. Huawei przygotował również specjalny tryb kolorowego e-booka, który ma sprawić, że czytanie komiksów czy książek z ilustracjami będzie bardziej komfortowe dla oczu.

Narzędzie do pracy i nauki. Jakie funkcje oferuje MatePad 11.5 S?

Nowy tablet Huawei został zaprojektowany nie tylko do konsumpcji treści, ale przede wszystkim do ich tworzenia. W zestawie z urządzeniem można dokupić magnetyczną, odłączaną klawiaturę oraz precyzyjny rysik M-Pencil. Taki komplet ma zapewnić funkcjonalność zbliżoną do laptopa. Klawiatura może działać niezależnie, co pozwala ustawić tablet w wygodnej pozycji, a ją samą położyć na przykład na kolanach.

Rysik, dzięki matowej fakturze ekranu, nie ślizga się po powierzchni. Stawia lekki opór, co ma imitować wrażenie pisania po prawdziwym papierze. W praktyce ten tablet z matowym ekranem ma ambicję, by zastąpić zarówno laptopa do prostych zadań, jak i tradycyjny notatnik. Pomaga w tym dedykowana aplikacja Notatki HUAWEI. Pozwala ona na tworzenie rozbudowanych zapisków, personalizację okładek, korzystanie z gotowych szablonów czy szybkie zakreślanie i rysowanie kształtów. Ciekawą funkcją jest też narzędzie AI Voice, które w czasie rzeczywistym zamienia mowę na tekst, co przydaje się podczas wykładów czy spotkań.

Urządzenie działa na systemie HarmonyOS 4.3 i jest wyposażone w 12 GB pamięci RAM, co pozwala na płynną pracę z kilkoma aplikacjami naraz. Można uruchomić do czterech zadań jednocześnie – na przykład dwa w oknach obok siebie i dwa kolejne w mniejszych, pływających oknach. Sprzęt waży 515 gramów przy grubości nieco ponad 6 mm, co czyni go bardzo mobilnym.

Ile kosztuje HUAWEI MatePad 11.5 S? Cena i dostępność w Polsce

Nowy tablet jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Jego cena zależy od wybranego zestawu. W okresie premierowym, który potrwa od 3 lutego do 8 marca 2026 roku, obowiązują niższe ceny.

Zestaw z klawiaturą: 1799 zł (cena regularna 1999 zł)

Zestaw z klawiaturą i rysikiem: 1999 zł (cena regularna 2199 zł)

Rekomendowana cena HUAWEI MatePad 11.5 S w zestawie z klawiaturą wynosi 1999 zł, ale w ofercie premierowej można go kupić za 1799 zł. Urządzenie jest dostępne w dwóch kolorach – szarym i zielonym. Można je znaleźć w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Alfabet Millera - O jak Okragły Stół