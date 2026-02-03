HUAWEI Mate X7 to pancerny "składak" z certyfikatami IP58/IP59, wzmocnionym ekranem i zawiasem, wyposażony w potrójny aparat 50MP oraz baterię 5300 mAh, dostępny od 3 lutego 2026 r. za 8999 zł (ze smartwatchem w prezencie).

HUAWEI nova 14 Pro to smartfon dla miłośników selfie z podwójnym przednim aparatem (50 MP + 8 MP portretowy), ekranem OLED 120 Hz i szybkim ładowaniem 100W.

Oba smartfony, HUAWEI Mate X7 i HUAWEI nova 14 Pro, trafiły do sprzedaży 3 lutego 2026 roku.

W ramach promocji premierowej, Mate X7 oferowany jest z zegarkiem HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, a nova 14 Pro kosztuje 2499 zł (obniżka o 500 zł) do 8 marca 2026 r.

HUAWEI Mate X7: pancerny "składak" wchodzi do gry

Nowy składany smartfon Huawei ma być przede wszystkim solidny. Producent postawił na wzmocnioną konstrukcję, która ma chronić urządzenie w codziennym użytkowaniu. Ekran główny zabezpieczono trójwarstwową strukturą, która łączy w sobie specjalny płyn, elastyczne szkło UTG i warstwę z włókna węglowego. Ekran zewnętrzny pokrywa z kolei szkło Kunlun Glass o podwyższonej odporności. Całość spina zawias wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości oraz rama z lotniczego aluminium, która ma lepiej chronić telefon przy upadkach.

HUAWEI Mate X7 wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją, która ma być wyjątkowo odporna na uderzenia i zginanie. Potwierdzają to certyfikaty IP58 i IP59, gwarantujące odporność na pył oraz wodę pod wysokim ciśnieniem. Obudowę wykończono wegańską skórą w kolorze czarnym lub czerwonym. Po rozłożeniu użytkownik dostaje do dyspozycji duży, 8-calowy ekran, który ma sprawdzić się zarówno w pracy, jak i podczas oglądania filmów.

Jeśli chodzi o fotografię, smartfon wyposażono w trzy aparaty. Główny moduł Ultra Lighting HDR ma 50 MP i zmienną przysłonę. Uzupełnia go teleobiektyw 50 MP z funkcją zdjęć makro oraz obiektyw szerokokątny 40 MP. Bateria o pojemności 5300 mAh ma zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu.

HUAWEI nova 14 Pro: smartfon dla miłośników selfie

Drugi z debiutujących modeli, HUAWEI nova 14 Pro, to propozycja dla osób, dla których kluczową funkcją w telefonie jest przedni aparat. Smartfon został wyposażony w podwójny moduł do selfie. Pierwszy obiektyw ma 50 MP i autofokus, a drugi to portretowy aparat 8 MP z zoomem, który pozwala na przybliżenie od 0,8x do 5x. Taki zestaw ma zapewnić wysoką jakość autoportretów w różnych warunkach. Z tyłu znajduje się główny aparat 50 MP z 10-stopniową, regulowaną przysłoną.

Głównym atutem HUAWEI nova 14 Pro jest podwójny aparat przedni 50 MP, który ma gwarantować świetną jakość selfie w każdych warunkach. Smartfon ma 6,78-calowy, zakrzywiony ekran OLED z odświeżaniem do 120 Hz. Producent chwali się też bardzo szybkim ładowaniem o mocy 100 W. Według deklaracji, zaledwie 5 minut podłączenia do ładowarki ma wystarczyć na ponad 5 godzin oglądania filmów. Pojemność baterii wynosi 5100 mAh.

Ceny i promocje na start. Ile trzeba zapłacić?

Oba smartfony trafią do sprzedaży 3 lutego 2026 roku. Producent przygotował specjalne oferty premierowe, które będą obowiązywać do 8 marca 2026 roku. Rekomendowana cena HUAWEI Mate X7 wynosi 8999 zł. W ramach promocji na start, osoby, które zdecydują się na zakup, otrzymają w prezencie smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 Pro.

Z kolei HUAWEI nova 14 Pro został wyceniony na 2999 zł. W okresie premierowym jego cena zostanie obniżona o 500 zł, co oznacza, że będzie można go kupić za 2499 zł. Nowe modele będą dostępne w popularnych sieciach z elektroniką, u operatora sieci Plus oraz w oficjalnym sklepie internetowym marki.

