Promocja na start: Huawei FreeBuds Pro 5 debiutują w Polsce w promocyjnej cenie 699 zł (zamiast 849 zł) do 29 marca 2024 r.

Studyjna jakość dźwięku: Słuchawki posiadają dwuprzetwornikowy system akustyczny i obsługują kodeki L2HC 4.0/LDAC, co gwarantuje dźwięk Hi-Res Wireless Audio.

Zaawansowane ANC: Inteligentna redukcja szumów jest ponad dwukrotnie skuteczniejsza niż w poprzednim modelu, dynamicznie dostosowując się do otoczenia.

Wygoda i wytrzymałość: FreeBuds Pro 5 są mniejsze, lżejsze, posiadają certyfikat IP57 (odporność na kurz i wodę) oraz oferują do 38 godzin pracy na baterii z etui.

Ile kosztują HUAWEI FreeBuds Pro 5 i gdzie je kupić?

Nowe słuchawki Huawei trafiły na polski rynek z ceną, która ma zachęcić do szybkiego zakupu. Rekomendowana cena HUAWEI FreeBuds Pro 5 wynosi 849 zł, jednak z okazji premiery, do 29 marca 2024 roku, można je kupić o 150 zł taniej. Oznacza to, że w okresie promocyjnym ich finalny koszt to 699 zł.

Sprzęt jest dostępny w największych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik. Można je również znaleźć w ofercie operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro. Producent przygotował też dodatkową korzyść dla kupujących w jego własnym sklepie internetowym – przez rok od zakupu można skorzystać z jednorazowej zniżki 50% na dokupienie pojedynczej, zgubionej słuchawki.

Co sprawia, że jakość dźwięku jest tak wysoka?

Huawei w modelu FreeBuds Pro 5 postawił wszystko na jedną kartę – jakość dźwięku ma być bezkompromisowa. W każdej słuchawce umieszczono nie jeden, a dwa oddzielne przetworniki. Jeden z nich odpowiada za generowanie potężnego, głębokiego basu, a drugi, wykonany z ultracienkiej membrany, dba o czyste i precyzyjne wysokie tony. Dzięki takiemu rozwiązaniu muzyka brzmi wielowarstwowo, a detale są słyszalne niezależnie od gatunku.

To jednak nie wszystko. Aby dźwięk docierał do uszu bez strat na jakości, słuchawki obsługują nowoczesne kodeki L2HC 4.0 oraz LDAC. W praktyce oznacza to, że muzyka jest przesyłana z telefonu do słuchawek w niemal studyjnej jakości. Potwierdzają to certyfikaty HWA Lossless i Hi-Res Wireless Audio. Sercem HUAWEI FreeBuds Pro 5 jest innowacyjny, dwuprzetwornikowy system akustyczny, który zapewnia wielowarstwowy i bogaty w detale dźwięk. Użytkownik może też dostosować brzmienie do własnych upodobań w dedykowanej aplikacji Audio Connect.

Jak działa inteligentna redukcja szumów w słuchawkach Huawei?

Jedną z najważniejszych funkcji nowoczesnych słuchawek jest aktywna redukcja szumów (ANC). W tym modelu Huawei poszedł o krok dalej. Zamiast zwykłego wyciszania, zastosowano podwójny system wspierany przez sztuczną inteligencję. Słuchawki na bieżąco analizują hałas w otoczeniu i dynamicznie dostosowują poziom wygłuszenia, aby zapewnić jak najlepszy efekt. Według producenta skuteczność tego rozwiązania jest ponad dwukrotnie wyższa niż w poprzedniej generacji.

Nowe słuchawki bezprzewodowe z ANC wyposażono w podwójny system inteligentnej redukcji szumów, który ponad dwukrotnie skuteczniej wycisza otoczenie w porównaniu do poprzedniego modelu. Do dyspozycji użytkownika są różne tryby. Tryb pełnej redukcji sprawdzi się w komunikacji miejskiej czy na siłowni, niemal całkowicie odcinając od zewnętrznych dźwięków. Z kolei tryb świadomości przepuszcza ważne odgłosy, jak ruch uliczny, co zwiększa bezpieczeństwo podczas poruszania się po mieście. System mikrofonów dba też o to, by rozmowy telefoniczne były wyraźne nawet przy silnym wietrze.

Wygląd, wygoda i wytrzymałość na co dzień

Poza technologią liczy się też codzienna praktyczność. HUAWEI FreeBuds Pro 5 są o 10% mniejsze i o 6% lżejsze od poprzedników, co ma zapewnić komfort nawet podczas wielogodzinnego noszenia. Elegancki wygląd podkreśla metaliczne wykończenie, a etui pokryto specjalną warstwą, która jest bardziej odporna na zarysowania i odciski palców. Słuchawki dostępne są w czterech kolorach: piaskowym, białym, czarnym oraz niebieskim.

Najważniejszą informacją dla osób aktywnych jest jednak certyfikat IP57. Wysoka odporność na kurz i wodę, potwierdzona certyfikatem IP57, sprawia, że słuchawki można bez obaw zabrać na trening czy spacer w deszczu. Nie straszny im pot ani zachlapanie. Całość uzupełnia wydajna bateria – do 9 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu (bez ANC) oraz do 38 godzin przy wykorzystaniu energii z etui ładującego. Słuchawki bez problemu łączą się z urządzeniami z systemem Android, iOS oraz z laptopami czy konsolami do gier.

