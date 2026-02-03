Walentynkowa promocja Huawei oferuje smartwatche i tablety z rabatami do 1000 zł, idealne na prezent.

Akcja trwa do 15 lutego 2026 roku lub do wyczerpania zapasów, więc warto pospieszyć się z zakupem.

Produkty w obniżonych cenach dostępne są w dużych sieciach handlowych, na Allegro oraz na huawei.pl, gdzie można skorzystać z rat 0%.

Wśród przecenionych modeli znajdziesz zarówno zaawansowane smartwatche (np. HUAWEI WATCH Ultimate 2, seria GT 6), jak i tablety z rysikiem i klawiaturą (np. HUAWEI MatePad Pro 13.2 PaperMatte).

Walentynkowa promocja Huawei. Co, gdzie i do kiedy?

Huawei przygotował specjalną ofertę z okazji dnia zakochanych. Akcja promocyjna potrwa do 15 lutego 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. To dobra okazja dla osób, które szukają technologicznego prezentu dla drugiej połówki, ponieważ obniżki są znaczące. Walentynkowa promocja Huawei to szansa na zakup smartwatchy i tabletów w niższych cenach, z rabatami sięgającymi nawet 1000 zł.

Urządzenia w promocyjnych cenach można kupić u partnerów biznesowych marki. Lista sklepów obejmuje największe sieci z elektroniką w Polsce, takie jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Oferta jest dostępna również w internecie – na oficjalnej strefie marki w serwisie Allegro oraz w sklepie huawei.pl, gdzie klienci mogą dodatkowo skorzystać z rat 0% i otrzymać 50 zł rabatu za zapisanie się do newslettera.

Jaki smartwatch Huawei na prezent? Przegląd modeli w promocji

W ofercie znalazły się zegarki z różnych półek cenowych, co ułatwia dopasowanie prezentu do budżetu. Osoby szukające sprzętu z najwyższej półki mogą zwrócić uwagę na model HUAWEI WATCH Ultimate 2. To zaawansowany smartwatch z funkcją eSIM, stworzony z myślą o nurkowaniu i podróżach. Jego cena w wersji czarnej spadła z 3499 zł do 2999 zł, a w srebrnej z bransoletą – z 3999 zł do 3499 zł.

W promocji dostępne są też eleganckie modele z serii HUAWEI WATCH 5. Wersje damskie (42 mm) kosztują 1799 zł (Elegant) i 2199 zł (Elite), a męskie (46 mm) 1799 zł. To obniżki rzędu od 200 do 600 zł w zależności od modelu.

Dużą popularnością cieszą się najnowsze zegarki z serii GT. W ofercie znalazły się liczne smartwatche Huawei, od modeli premium po bardziej przystępne cenowo, co ułatwia wybór prezentu na każdą kieszeń. Największą zaletą serii HUAWEI WATCH GT 6 jest wydłużony czas pracy na baterii – do 21 dni w większych modelach. Ceny w walentynkowej ofercie wyglądają następująco:

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1799 zł (taniej o 200 zł)

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari i Active: 1399 zł (taniej o 200 zł)

HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm) Elegant: 1199 zł (taniej o 100 zł)

HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm) Classic, Fioletowy: 899 zł (taniej o 200 zł)

Warto też zwrócić uwagę na dużą przecenę modelu HUAWEI WATCH GT 4 Elegant (41 mm), którego cena spadła z 999 zł do 649 zł. W ofercie są także sportowe zegarki z serii HUAWEI WATCH FIT 4 za 499 zł oraz WATCH FIT 4 Pro za 699 zł.

Tablety Huawei z rysikiem i klawiaturą w niższych cenach

Promocja objęła również dwa tablety przeznaczone do pracy kreatywnej i rozrywki. Pierwszy z nich to HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025. Jego wyróżnikiem jest matowy wyświetlacz, który przypomina w dotyku papier, nie odbija światła i świetnie sprawdza się przy odręcznym pisaniu i rysowaniu. W promocyjnej cenie 3499 zł (obniżka z 3999 zł) w zestawie znajduje się klawiatura oraz rysik HUAWEI M-Pencil trzeciej generacji.

Największą obniżką w ramach całej akcji objęto flagowy tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 PaperMatte, który można kupić aż o 1000 zł taniej. Jego cena spadła z 4999 zł do 3999 zł. Podobnie jak w przypadku mniejszego modelu, w pudełku znajduje się dedykowana klawiatura i rysik, co czyni go kompletnym narzędziem do pracy i nauki od razu po wyjęciu z pudełka.

