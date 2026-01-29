To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają ze sprzętu tej marki i chcieliby zadbać o jego kondycję bez nadwyrężania portfela. Huawei ponownie uruchamia swoją cykliczną akcję, w ramach której można liczyć na realne oszczędności i profesjonalne wsparcie techniczne.

Co można zyskać podczas Dni Serwisowych Huawei?

Główną korzyścią dla klientów jest rabat na pozagwarancyjne naprawy urządzeń. W praktyce oznacza to, że jeśli Twój smartfon ma uszkodzony wyświetlacz, bateria w laptopie nie działa już jak dawniej albo smartwatch wymaga interwencji specjalisty po upływie gwarancji, możesz to naprawić po niższych kosztach. Warto jednak pamiętać, że zniżka ta nie łączy się z innymi promocjami.

Dni Serwisowe Huawei to cykliczna, całoroczna akcja skierowana do posiadaczy sprzętu tej marki. Oprócz rabatu na samą usługę naprawy, firma przygotowała też kilka darmowych dodatków. Klienci, którzy odwiedzą serwis w wyznaczonych dniach, mogą liczyć na:

bezpłatną folię ochronną na ekran smartfona lub smartwatcha wraz z montażem,

darmową wymianę silikonowych nakładek w słuchawkach,

profesjonalne czyszczenie i konserwację laptopa,

dodatkową zniżkę na wymianę dysku na szybszy model SSD.

Jaki sprzęt można naprawić taniej w serwisie Huawei?

Akcja promocyjna jest skierowana do szerokiego grona użytkowników. Obejmuje najpopularniejsze kategorie urządzeń, więc szansę na skorzystanie z niej ma naprawdę wiele osób. Autoryzowany serwis Huawei w ramach akcji promocyjnej zajmie się szeroką gamą urządzeń. Na liście znajdują się:

smartfony,

tablety,

laptopy,

smartwatche,

słuchawki bezprzewodowe.

Program ma na celu przede wszystkim utrzymanie starszych urządzeń w dobrej kondycji, dając im drugie życie i pozwalając właścicielom cieszyć się nimi dłużej.

Dni Serwisowe Huawei: gdzie i kiedy skorzystać z promocji?

Akcja ma charakter cykliczny i będzie organizowana przez cały 2026 rok, od stycznia do grudnia. Promocja odbywa się co miesiąc, zawsze w te same dni: ostatnią środę, czwartek i piątek miesiąca. Usługi w ramach Dni Serwisowych są dostępne w pięciu Autoryzowanych Centrach Serwisowych Huawei w Polsce. Ich lokalizacje to:

Gdynia,

Katowice,

Łódź,

Poznań,

Warszawa.

Najbliższe okazje do skorzystania z promocji pojawią się już niebawem. Pierwsze Dni Serwisowe w 2026 roku zaplanowano na 28-30 stycznia, a kolejne na 25-27 lutego. Pełen harmonogram oraz dokładne adresy punktów serwisowych biorących udział w akcji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Okres obowiązywania promocji „Dni serwisowe” Środa Czwartek Piątek Styczeń 28 29 30 Luty 25 26 27 Marzec 25 26 27 Kwiecień 22 23 24 Maj 27 28 29 Czerwiec 24 25 26 Lipiec 29 30 31 Sierpień 26 27 28 Wrzesień 23 24 25 Październik 28 29 30 Listopad 25 26 27 Grudzień 16 17 18

* Dni Serwisowe obowiązują w każdą ostatnią środę, czwartek i piątek miesiąca z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

