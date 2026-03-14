W sklepach Lidla i na lidl.pl pojawiła się nowa kolekcja wiosennych ubrań marki Esmara.

Główną propozycją jest trencz damski Esmara z materiału z recyklingu, dostępny za 49,99 zł (50% taniej), oraz krótsza kurtka trencz za 41,99 zł (40% taniej).

Kolekcja obejmuje również inne elementy garderoby, takie jak koszule oversize, jeansy w różnych fasonach, bomberki, szerokie spodnie, swetry, koszulki i legginsy z biobawełny, wszystkie w promocyjnych cenach.

Płaszcz z Lidla hitem promocji

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wiele osób odświeża swoją garderobę. W sklepach Lidla oraz w sprzedaży online na lidl.pl znajdziemy nową kolekcja marki Esmara, obejmująca zarówno klasyczne elementy wiosennej garderoby, jak i wygodne ubrania na co dzień.

Jedną z głównych propozycji jest damski trencz Esmara, dostępny 50% taniej – za 49,99 zł za sztukę. Model wykonano w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, a jego klasyczny krój z dwurzędowym zapięciem sprawia, że pasuje zarówno do eleganckich stylizacji, jak i codziennych zestawów z jeansami czy sneakersami.

Alternatywą jest kurtka trencz damski Esmara, tańsza w promocji o 40% do 41,99 zł. Krótszy fason dobrze komponuje się z sukienkami, spódnicami oraz spodniami z wysokim stanem, tworząc lekkie, miejskie stylizacje.

Wiosenne ubrania Esmara

W kolekcji znalazły się również elementy stanowiące podstawę wielu stylizacji. Koszula damska z bawełny Esmara w kroju oversize dostępna jest 40% taniej – za 23,99 zł, a dzięki naturalnemu materiałowi zapewnia komfort noszenia przez cały dzień.

Do kompletu można dobrać jeansy damskie Esmara, przecenione o 30% do 41,99 zł za parę. W sprzedaży pojawiły się modele straight fit, wide leg oraz super skinny fit push-up, dzięki czemu łatwo dopasować fason do sylwetki.

Miłośniczki bardziej sportowych stylizacji mogą sięgnąć po bomberkę damską Esmara, której cena po 40% obniżce wynosi 41,99 zł.

Modne trendy i wygodne ubrania na co dzień

W sprzedaży pojawiły się także odzież nawiązująca do trendów 2026 roku. Jedną z nich są szerokie spodnie damskie o wyglądzie sztruksu Esmara, przecenione o 40% do 35,99 zł, które dzięki luźnemu krojowi i charakterystycznej fakturze nadają stylizacjom lekko retro charakter.

Dla osób ceniących klasykę przygotowano sweter damski z krótkim rękawem Esmara za 24,49 zł po 30% obniżce, wykonany z materiału z wysoką zawartością wiskozy i subtelną, żeberkową strukturą.

Wśród podstawowych elementów garderoby znalazły się również koszulka damska z biobawełny Esmara za 17,99 zł oraz legginsy damskie z biobawełną Esmara.

PTNW - Miłosz Bembinow