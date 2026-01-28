Huawei partnerem technologicznym 20. Półmaratonu Warszawskiego

Huawei będzie partnerem technologicznym 20. Półmaratonu Warszawskiego (22 marca 2026 r.), wspierając biegaczy na trasie i w Miasteczku Półmaratonu

Marka zaprezentuje nowe smartwatche dla biegaczy z zaawansowanymi funkcjami monitorowania treningu i regeneracji, oraz niewypadające słuchawki HUAWEI FreeClip 2

Huawei aktywnie promuje zdrowy styl życia, czego dowodem jest współpraca z legendą maratonu Eliudem Kipchoge, który planuje przebiec 7 maratonów na 7 kontynentach

Partnerstwo to kolejny krok w misji Huawei, by wspierać aktywność fizyczną i poprawę formy, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym.

- Łączy nas wspólny cel: promowanie aktywnego stylu życia – niezależnie od poziomu zaawansowania. To naturalna podstawa tej współpracy, którą kontynuujemy, bo dobrze się rozumiemy. Chcemy inspirować do biegania i pokazywać, że technologia realnie wspiera trening – pomaga kontrolować parametry, zwiększa bezpieczeństwo i motywuje do regularności. Dzięki temu można skupić się na tym, co najważniejsze: radości z biegania – mówi Magdalena Skrocka, COO Fundacji „Maraton Warszawski”.

Huawei – partner technologiczny biegaczy

W ramach współpracy Huawei przygotuje m.in. specjalne strefy dopingowe, w których rodziny i przyjaciele będą mogli wspierać zawodników, pomagając im utrzymać tempo oraz motywację na trasie. Powstanie także strefa główna w Miasteczku Półmaratonu, gdzie uczestnicy i kibice będą mogli zobaczyć najnowsze urządzenia marki, w tym niewypadające z uszu słuchawki HUAWEI FreeClip 2 czy smartwatche stworzone dla biegaczy, które już niedługo będą mieć swoją premierę. Zegarki te oferować będą narzędzia do tworzenia skutecznych planów treningowych, monitorowania postępów i dbania o regenerację. Producent przewidział także dodatkowe atrakcje i aktywacje, zarówno w okresie poprzedzającym zawody (treningi prowadzone pod okiem influencera Kamila Szymczaka), jak i na samej trasie Półmaratonu Warszawskiego.

– Półmaraton Warszawski to wspaniałe wydarzenie dla wszystkich pasjonatów ruchu – są wśród nich ci, którzy biegną, aby wygrać, jak i ci, którzy walczą o swoją życiówkę. Są też osoby, które spędzają aktywnie czas z przyjaciółmi czy takie, które pierwszy raz zmagają się z dystansem 21 km. Chcemy z nimi być od startu do mety. Będziemy prowadzić dla nich rozgrzewkę, dopingować na naszych punktach kibicowania czy mierzyć czas na odcinku specjalnym. Dlatego cieszę się, że możemy kolejny raz być partnerem tej niezwykłej imprezy – wyjątkowej, bo jubileuszowej – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director Huawei CBG Polska.

Globalne promowanie aktywności

Huawei konsekwentnie angażuje się w promowanie aktywnego stylu życia. Na początku bieżącego roku producent ogłosił swoją współpracę z Eliudem Kipchoge – żywą legendą maratonu i symbolem przekraczania ludzkich granic. Dla Kipchoge bieganie to nie elitarna dyscyplina, lecz uniwersalna forma wolności, zdrowia i wewnętrznej siły. W 2025 roku ogłosił nowy cel – przebiec siedem maratonów na siedmiu kontynentach, by inspirować ludzi na świecie do aktywności i przełamywania własnych ograniczeń. Współpraca Huawei z Eliudem Kipchoge jest zapowiedzią powrotu marki w segmencie zegarków biegowych po ponad czterech latach przerwy od światowej premiery HUAWEI WATCH GT Runner. Nadchodząca premiera nowego smartwatcha jest efektem kilkuletnich prac nad zaawansowanymi systemami monitorowania zdrowia i treningu, które mają realnie wspierać biegaczy na każdym poziomie zaawansowania. Partnerstwo z 20. Półmaratonem Warszawskim to kolejny krok w realizacji misji marki – wspierania wszystkich, którzy chcą poprawiać swoją formę, zarówno w sporcie, jak i w codziennym życiu.

