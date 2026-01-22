Polska premiera i cena: HUAWEI FreeClip 2 trafiły do Polski 22 stycznia 2026 r. w cenie 799 zł, a w ofercie premierowej (do 8 marca 2026 r.) kosztują 699 zł

Polska premiera i cena HUAWEI FreeClip 2

Druga generacja słuchawek OWS (Open Wireless Stereo) od Huawei oficjalnie trafiła do Polski 22 stycznia 2026 roku. Urządzenie zostało stworzone z myślą o osobach, które korzystają ze słuchawek przez wiele godzin w ciągu dnia i cenią sobie zarówno komfort, jak i możliwość pozostania w kontakcie z otoczeniem. Rekomendowana cena detaliczna słuchawek HUAWEI FreeClip 2 wynosi 799 zł, jednak w ramach oferty premierowej, trwającej od 22 stycznia do 8 marca 2026 r., można je nabyć za 699 zł.

Nowy model jest dostępny w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u partnerów biznesowych. Wśród nich znajdują się operatorzy sieci komórkowych (Plus, Play, T-Mobile) oraz największe sieci handlowe z elektroniką, takie jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik. Dodatkowo, klienci sklepu huawei.pl mogą liczyć na roczne wsparcie w przypadku zgubienia jednej ze słuchawek, co uprawnia do jednorazowego zakupu nowej sztuki z 50% zniżką.

Czym wyróżniają się nowe słuchawki z otwartą konstrukcją?

HUAWEI FreeClip 2 odchodzą od tradycyjnego designu słuchawek dousznych i dokanałowych. Ich konstrukcja opiera się na formie klipsa, który stabilnie utrzymuje się na małżowinie usznej. Składa się z trzech części: kulki akustycznej umieszczanej w uchu, elementu w kształcie fasolki znajdującego się za uchem oraz elastycznego mostka C-Bridge, który je łączy. Został on wykonany z przyjaznego dla skóry silikonu i stopu z pamięcią kształtu, co gwarantuje idealne dopasowanie. Unikalne wzornictwo sprawia, że nowe słuchawki z otwartą konstrukcją przypominają biżuterię nauszną, a jednocześnie zapewniają komfort podczas wielogodzinnego noszenia.

Pojedyncza słuchawka waży zaledwie 5,1 g, a etui ładujące jest o 17% lżejsze od poprzednika. Taka budowa sprawdzi się szczególnie u osób aktywnych fizycznie, które obawiają się wypadania słuchawek podczas treningu, oraz u tych, którym trudno dopasować inne modele dostępne na rynku. Słuchawki dostępne są w czterech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, białej, czarnej oraz w odcieniu różowego złota.

Jakość dźwięku, bateria i inteligentne funkcje

Mimo otwartej budowy, która pozwala słyszeć dźwięki otoczenia, producent zadbał o wysoką jakość brzmienia i prywatność odsłuchu. Słuchawki HUAWEI FreeClip 2 wyposażono w 10,8-milimetrowe przetworniki z podwójną membraną oraz procesor neuronowy wspierany przez AI, co przekłada się na czysty i dynamiczny dźwięk. Ciekawą funkcją jest adaptacyjna głośność, która automatycznie dostosowuje poziom dźwięku do hałasu otoczenia – inaczej w cichym biurze, a inaczej w komunikacji miejskiej.

Nowe słuchawki bezprzewodowe oferują do 9 godzin słuchania muzyki na jednym ładowaniu, a wraz z etui czas ten wydłuża się do 38 godzin. Co więcej, zaledwie 10 minut ładowania przewodowego wystarczy, by cieszyć się muzyką przez kolejne 3 godziny. Urządzenie jest odporne na pył, pot i wodę, co potwierdza certyfikat IP57 dla słuchawek oraz IP54 dla etui. Obsługę ułatwiają gesty – połączenie można odebrać przytaknięciem głowy, a głośność zmienić, przesuwając palcem po obudowie. Wszystkie funkcje można spersonalizować w aplikacji Audio Connect.

