Nowe flagowce Xiaomi 17 i 17 Ultra debiutują w Polsce, oferując zaawansowane aparaty stworzone z Leica, potężne baterie oraz topowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5

Model Xiaomi 17 Ultra wyróżnia się 1-calową matrycą główną i teleobiektywem Leica 200 MP z mechanicznym zoomem optycznym, a Xiaomi 17 pływającym teleobiektywem idealnym do portretów i makro

Oba smartfony wyposażono w imponujące baterie (6000 mAh w Ultra, 6330 mAh w 17) z szybkim ładowaniem (90W/100W) oraz jasne ekrany OLED 3500 nitów

Ceny zaczynają się od 4199 zł za Xiaomi 17, a na start sprzedaży dostępne są atrakcyjne promocje, np. tablet lub hulajnoga za 1 zł.

Co potrafią nowe smartfony Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra?

Xiaomi podczas oficjalnej prezentacji w Barcelonie pokazało światu swoją nową, flagową serię smartfonów. To efekt pięcioletniej, zacieśniającej się współpracy z legendarną marką fotograficzną Leica. Partnerstwo, które zaczęło się od wspólnych badań, teraz ewoluowało do strategicznego współtworzenia. Efektem są dwa główne modele: Xiaomi 17 oraz jego potężniejszy brat, Xiaomi 17 Ultra.

Oba telefony stawiają na minimalistyczny, elegancki wygląd. Mają delikatnie zaokrąglone krawędzie, które mają zapewnić pewny chwyt, oraz ultracienkie ramki wokół ekranu. Producent zapewnia też o zwiększonej wytrzymałości. Konstrukcja Xiaomi Guardian Structure, wzmocniona szkłem Shield Glass 3.0, ma być o 30% bardziej odporna na upadki niż w poprzedniej generacji. Całość jest też pyło- i wodoodporna, co potwierdza certyfikat IP68.

Najważniejsze są tu jednak aparaty. Najnowsze flagowce, czyli Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra, mają być nową erą w mobilnej fotografii, łącząc ponad stuletnie doświadczenie marki Leica z technologią Xiaomi. Model Ultra został wyposażony w zupełnie nową, 1-calową matrycę główną, która ma pozwolić na uchwycenie znacznie większej ilości światła i uzyskanie lepszej jakości zdjęć, zwłaszcza w trudnych warunkach. Prawdziwym przełomem jest jednak drugi aparat – teleobiektyw Leica 200 MP z mechanicznym zoomem optycznym, który pozwala na ogromne przybliżenia bez utraty jakości.

Nieco bardziej kompaktowy Xiaomi 17 również ma się czym pochwalić. Dostał świetną matrycę główną oraz specjalny, pływający teleobiektyw Leica 60 mm, który idealnie sprawdzi się przy zdjęciach portretowych, ale też przy fotografii makro z odległości zaledwie 10 cm.

Mocny procesor i wielkie baterie. Co kryje wnętrze serii Xiaomi 17?

Za płynną pracę obu smartfonów odpowiada najnowszy, topowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. To gwarancja najwyższej wydajności, zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas grania w wymagające gry. Jednak to, co naprawdę wyróżnia nową serię, to akumulatory. Xiaomi postawiło na nową generację baterii krzemowych, które przy tych samych rozmiarach mieszczą znacznie więcej energii.

W efekcie model Xiaomi 17 Ultra ma baterię o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem 90 W (i 50 W bezprzewodowo). Co ciekawe, mniejszy model, czyli Xiaomi 17, dostał jeszcze większe ogniwo – aż 6330 mAh i jeszcze szybsze ładowanie przewodowe 100 W. To wartości, które deklasują większość konkurentów na rynku. Ekrany w obu modelach to panele OLED o bardzo wysokiej jasności szczytowej 3500 nitów i adaptacyjnym odświeżaniu do 120 Hz, co zapewnia płynny obraz i oszczędność energii.

Wirtualny hipersamochód i specjalna edycja dla fanów Leiki

Poza głównymi smartfonami, Xiaomi pokazało też kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest Leica Leitzphone – ekskluzywna wersja modelu Xiaomi 17 Ultra, wydana z okazji 100-lecia marki Leica. Telefon ma aluminiową obudowę i innowacyjny, fizyczny pierścień wokół aparatu, który imituje pracę obiektywu w prawdziwym aparacie.

Drugą ciekawostką jest wejście Xiaomi do świata motoryzacji, na razie wirtualnej. Firma, na zaproszenie producenta legendarnej serii gier „Gran Turismo”, stworzyła koncept elektrycznego hipersamochodu Xiaomi Vision Gran Turismo. To pierwszy raz, gdy marka technologiczna dołącza do tego elitarnego projektu.

Kiedy zobaczyłem, że Xiaomi rozwiązało sprzeczność między niskim oporem a wysokim dociskiem, byłem pod ogromnym wrażeniem – skomentował projekt Kazunori Yamauchi, producent serii „Gran Turismo”.Ile kosztują Xiaomi 17 i Xiaomi 17 Ultra w Polsce? Znamy cenyNowe smartfony są już dostępne w Polsce. Ceny, jak na flagowe modele, są dość konkurencyjne, a producent przygotował atrakcyjną ofertę na start.

Xiaomi 17 jest dostępny w dwóch wersjach:

12 GB RAM + 256 GB pamięci w cenie 4199 zł.12 GB RAM + 512 GB pamięci w cenie 4699 zł.Przy zakupie do 31 marca można dokupić za 1 zł tablet Xiaomi Pad 8.Xiaomi 17 Ultra również jest dostępny w dwóch wariantach:

16 GB RAM + 512 GB pamięci w cenie 6499 zł.16 GB RAM + 1 TB pamięci w cenie 6999 zł.Kupując go do 14 marca, można za 1 zł dobrać hulajnogę Xiaomi Scooter 5 Max lub tablet Xiaomi Pad 8.

WOJNA W PORTFELACH: DROŻSZE PALIWO, ŻYWNOŚĆ, WAKACJE | Poranny Ring