Promocja Huawei na Black Friday i święta trwa do 28 grudnia (lub wyczerpania zapasów), obejmując smartwatche, słuchawki, tablety i smartfony

W ofercie znajdziesz bestsellery takie jak smartwatche HUAWEI WATCH GT 5 (od 789 zł) i WATCH FIT 4 (od 499 zł)

Przeceniono również smartfony Pura 80 Ultra (5999 zł) i Pura 80 Pro (3999 zł) oraz wybrane tablety MatePad (np. MatePad 12 X 2025 od 2099 zł)

Promocja dostępna jest u największych sprzedawców elektroniki oraz na huawei.pl, gdzie dodatkowo możesz liczyć na rabat za newsletter czy raty 0 proc.

Promocja Huawei na Black Friday i święta. Co, gdzie i do kiedy?

Tegoroczna promocja Huawei łączy okazje związane z Czarnym Piątkiem z przedświąteczną gorączką zakupów, dając klientom więcej czasu na znalezienie idealnych prezentów. W ramach wyprzedaży na Black Friday, która płynnie przechodzi w okres świąteczny, producent przygotował specjalne ceny na swoje najpopularniejsze urządzenia. Promocja Huawei obejmuje popularne smartwatche, słuchawki, tablety oraz smartfony i potrwa do 28 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Oferta jest dostępna u wybranych partnerów biznesowych Huawei. Urządzenia w promocyjnych cenach można znaleźć w największych sieciach handlowych, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet. Produkty są również dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie internetowym huawei.pl.

Jakie smartwatche Huawei kupisz taniej? Ceny modeli WATCH GT i FIT

Głównym punktem świątecznej oferty są bez wątpienia inteligentne zegarki, które od lat cieszą się dużą popularnością. W ramach promocji Huawei na szczególną uwagę zasługują bestselerowe modele z rodziny WATCH GT 5 oraz sportowe zegarki z serii WATCH FIT 4. Producent przygotował atrakcyjne ceny na wiele wariantów, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Na liście produktów objętych wyprzedażą na Black Friday znalazły się sportowe modele HUAWEI WATCH FIT 4 w cenie 499 zł oraz jego bardziej zaawansowana wersja, WATCH FIT 4 Pro, za 799 zł. Bestsellerowe smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 5 również dostępne są w niższych cenach. Ich koszt zależy od wybranego wariantu i rozmiaru koperty:

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic – 789 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Brown / 46 mm Classic / 46 mm Active – 799 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Active / 46 mm Blue – 899 zł

HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Elegant – 989 zł

Promocja na smartfony Pura i tablety MatePad. Ile kosztują?

Oferta promocyjna nie kończy się na zegarkach. W kategorii fotografii mobilnej na konsumentów czeka nowa generacja kultowej serii HUAWEI Pura. Atrakcyjna promocja Huawei obejmuje również modele Pura 80 Ultra w cenie 5999 zł oraz Pura 80 Pro za 3999 zł. Co istotne, urządzenia w tych cenach nie są dostępne u operatorów komórkowych. Specjalna cena dotyczy też składanego smartfonu HUAWEI Mate X6 (5999 zł), jednak ta oferta obowiązuje aż do 30 listopada 2025 r.

W ramach wyprzedaży na Black Friday przeceniono także artystycznie uzdolnione tablety z matowym ekranem PaperMatte, które imitują wrażenie pisania po papierze. Ceny prezentują się następująco:

HUAWEI MatePad 12 X 2025 (12/256 GB): 2399 zł (z klawiaturą i rysikiem Pro) lub 2099 zł (z samą klawiaturą).

HUAWEI MatePad Pro 12.2 2024 PaperMatte (12/512 GB): 2999 zł (w zestawie z klawiaturą i rysikiem).

HUAWEI MatePad Pro 13.2 PaperMatte (12/512 GB): 3999 zł (model stworzony do profesjonalnej pracy twórczej).

Gdzie skorzystać z promocji? Lista sklepów i dodatkowe rabaty

Produkty objęte świąteczną ofertą specjalną są dostępne w szerokiej dystrybucji. Aktualna promocja Huawei dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na huawei.pl. Warto jednak pamiętać, że podane w artykule ceny są cenami rekomendowanymi, a każdy z partnerów biznesowych samodzielnie decyduje o ostatecznych kwotach. Szczegółowe informacje na temat oferty, w tym najniższe ceny z ostatnich 30 dni, można znaleźć bezpośrednio u sprzedawców.

Klienci decydujący się na zakupy w oficjalnym sklepie internetowym producenta, huawei.pl, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Za zapis do newslettera można otrzymać rabat w wysokości 50 zł. Ponadto, przy zakupie wybranych zegarków, sklep dodaje w prezencie dodatkowy pasek, a całość zakupów można sfinansować w ratach 0%.

Podsumowując, tegoroczna wyprzedaż na Black Friday w wykonaniu Huawei to doskonała okazja do zakupu elektroniki w niższych cenach. Z zakupami nie warto zwlekać, ponieważ oferta jest ograniczona czasowo do 28 grudnia i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

