Premiumowa konstrukcja: Garmin Venu X1 wyróżnia się tytanowym deklem, szafirowym szkłem i ultralekką, smukłą obudową (8 mm), zapewniając trwałość i komfort.

Duży, wyraźny wyświetlacz: 2-calowy ekran AMOLED z wysokim kontrastem i nasyconymi kolorami ułatwia odczytywanie danych, powiadomień i map, z możliwością personalizacji tarcz.

Nowe funkcje użytkowe: Zegarek umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i korzystanie z asystenta głosowego bezpośrednio z nadgarstka, a także posiada wbudowaną latarkę LED.

Cena i dostępność: Garmin Venu X1 jest już dostępny w Polsce w cenie 3439 zł, pozycjonując się w segmencie premium dzięki połączeniu stylu, funkcjonalności i zaawansowanych technologii.

Tytanowa konstrukcja i duży ekran. Co oferuje Venu X1?

Nowy model Garmina pozycjonowany jest jako produkt premium, co znajduje odzwierciedlenie w jakości wykonania. Obudowa zegarka ma zaledwie 8 mm grubości i prostokątny kształt z zaokrąglonymi rogami. Nowy smartwatch Garmin Venu X1 wyróżnia się przede wszystkim ultralekką konstrukcją, w której zastosowano tytanowy dekiel oraz odporne na zarysowania szafirowe szkło. Taki dobór materiałów ma gwarantować wysoką wytrzymałość i komfort noszenia przez całą dobę.

Uwagę przykuwa duży, 2-calowy wyświetlacz AMOLED, który według producenta zapewnia wysoki kontrast i nasycone kolory, ułatwiając odczytywanie danych, powiadomień czy map. Użytkownicy mogą personalizować tarcze zegarka, aby wyświetlać najważniejsze dla siebie informacje, takie jak tętno, liczba kroków, wysokość czy gotowość do treningu. Wygodę użytkowania ma poprawić także możliwość wyboru różnych rozmiarów czcionek w powiadomieniach. Garmin Venu X1 jest wyposażony w nylonowy pasek ComfortFit o szerokości 24 mm, który zapewnia pewne dopasowanie. Zegarek jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, zielonym oraz soft gold.

Rozmowy z nadgarstka i latarka LED. Jakie funkcje ma nowy Garmin?

Poza designem i jakością wykonania, nowy smartwatch Garmin Venu X1 wprowadza kilka istotnych funkcji użytkowych. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługuje wbudowany głośnik i mikrofon, które pozwalają użytkownikom wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne bezpośrednio z zegarka po sparowaniu go z kompatybilnym smartfonem. Ta sama funkcjonalność umożliwia korzystanie z asystenta głosowego telefonu, na przykład w celu podyktowania odpowiedzi na wiadomość tekstową.

Co ciekawe, niektóre polecenia głosowe, jak „rozpocznij aktywność biegową” czy „ustaw minutnik na 5 minut”, mogą być aktywowane bezpośrednio z zegarka, bez konieczności połączenia z telefonem. Dodatkowym udogodnieniem, zaprojektowanym z myślą o całodobowym użytkowaniu, jest wbudowana jasna latarka LED, która ma zwiększać świadomość sytuacyjną i przydawać się po zmroku.

Garmin Venu X1: cena i dostępność w Polsce

Nowy smartwatch jest już dostępny na polskim rynku. Jego cena pozycjonuje go w segmencie premium, co jest spójne z jakością użytych materiałów i oferowanymi funkcjami. Sugerowana cena detaliczna smartwatcha Garmin Venu X1 w Polsce została ustalona na poziomie 3439 zł.

Garmin Venu X1 to propozycja dla użytkowników poszukujących eleganckiego, ale jednocześnie wysoce funkcjonalnego zegarka. Połączenie tytanowej koperty, szafirowego szkła i dużego wyświetlacza AMOLED z długim czasem pracy na baterii i nowymi funkcjami, takimi jak rozmowy z nadgarstka, ma być odpowiedzią na potrzeby rynku. Jak podkreśla producent, celem było stworzenie wszechstronnego urządzenia.

Venu X1 to idealne połączenie formy, funkcjonalności i stylu. Ma nie tylko wszystkie najpopularniejsze funkcje Garmin zamknięte w zegarku o smukłym profilu, ale też duży wyświetlacz, który ułatwia codzienne używanie – od zainstalowanych map, przez podgląd statystyk treningowych po informacje o zdrowiu i wyraźnie czytelne powiadomienia - mówi Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu

Ukradli bajecznie drogiego smartwatcha i zniknęli! Rozpoznajesz ich?